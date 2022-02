Exigencia y obligación (21:00)

Partido de máxima necesidad para el Málaga CF... y también para la Real Sociedad B. Los blanquiazules deben comenzar desde este fin de semana a sumar de tres en tres si no quieren arrancar el último tercio de competición con serios problemos, más pendiente de lo que hacen los equipos de la zona baja de que a qué precio están los puestos de play off. El filial de donostiarras, penúltimo, llega con una racha peligrosa de once jornadas sin vencer y sin lograr en su estadio los tres puntos desde la primera jornada.

A la mejoría defensiva a la que remitía estas semanas Natxo González, principalmente defensiva, se debe refrendar con un resultado que realmente haga definir a qué aspira este equipo que hasta la fecha ha sido tan volátil. El uno de nueve del entrenador vitoriano a su llegada no era el efecto esperado, especialmente por la efervescencia que suele generar un nuevo entrenador. La dinámica preocupa a todos y ante el Sanse todo lo que no sean tres puntos supondrían una nueva decepción.

La mejora defensiva, que se puede ver comprometida con la baja por sanción de Peybernes y la continuada de Juande, deja al frente de la zaga a Lombán a la espera de perfilar su pareja. Escassi, que ya fue usado ahí por Natxo en su debut ante el Mirandés con resultado aciago, e Ismael Casas son las opciones preferentes aunque también está en la convocatoria el canterano Andrés Caro. El veterano malagueño es el que más garantías ofrece, con multitud de partidos en la categoría en ese puesto, aunque conllevaría también cambios en la medular sin otro pivote claro. Febas, Jozabed o Dani Lorenzo son alternativas junto a Ramón.

Ha mantenido Natxo hasta el momento cierta sensación de que el once no está aún definido, que cada fin de semana pueden darse variaciones en todas las posiciones. Ya decía en sala de prensa que veía muy pocas diferencias entre los jugadores que compiten en cada posición por lo que serán detalles, conceptos y el día a día lo que lleve a uno u otro a la titularidad. Antoñín, Paulino y Roberto parecen intocables en ataque, aunque la vuelta de Chavarría supone otra alternativa más para el vitoriano, que no podrá contar con Sekou.

"Necesitamos algo más de pausa y elaboración", incidía Natxo horas antes del duelo ante el Sanse como principal freno para que su equipo genere más. Explorar nuevas opciones en la medular como el canterano Dani Lorenzo o mayor minutaje a Febas suena interesante, también un cambio de sistema en el que aparezcan más actores en el centro del campo. Es una alternativa que funcionó muy bien a Sergio Pellicer durante la segunda vuelta del pasado curso cuando su equipo encalló en juego y resultados. Hay materia para probarlo.

El triunfo para los blanquiazules es casi mas urgente para el equipo de Xabi Alonso, que sólo ha logrado rascar cuatro victorias esta temporada y suma tres de los últimos 33 puntos que tuvieron en juego. Concretamente llegaron esos tres puntos en las últimas cinco jornadas ante equipos mejor posicionados actualmente que el Málaga, Leganés (1-1), Las Palmas (0-0) y Lugo (1-1). Ante la Ponferradina se les escapó en el descuento el pasado fin de semana (3-2) el cuarto empate en cinco jornadas.