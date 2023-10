Álex Robles, de debutar en Primera con el Málaga CF a Primera Andaluza con el Pizarra Atlético

Un movimiento sorprendente en el fútbol provincial. El lateral derecho Álex Robles (1999) firmó por el Pizarra Atlético, el equipo de su localidad natal, que milita en la Primera Andaluza de Málaga. A sus 25 años vuelve a casa después de una trayectoria en la que no se ha estabilizado en la élite aunque era lo que se le proyectaba. No obstante, no ha dejado de jugar desde que salió del Málaga con 20 años.

Robles era un prometedor defensor de la Academia, que fue internacional con la selección española en categorías inferiores. Gran zaguero y con recorrido por la banda, llegó a ser subcampeón de Europa sub 17 en una generación que lideraba el también malagueño Brahim Díaz en 2016. Fue subiendo escalones, fue parte siendo juvenil de primer año del equipo que ganó la Copa de Campeones en Vera (Almería) a las órdenes de Sergio Pellicer, ahora técnico del primer plantel, y compartiendo césped con En-Nesyri, Ontiveros o Luis Muñoz y participó en la Youth League. Debutó con el primer equipo en una eliminatoria de Copa ante el Numancia de la mano de Míchel y lo hizo en Primera División en el último partido que ha jugado el Málaga en la máxima categoría, en mayo de 2018, ante el Getafe con José González en el banco. Aquel día, por ejemplo, también debutó en la élite Juan Cruz, ahora en el Betis.

Tras ser también internacional sub 19, en 2019 salió rumbo al Sevilla Atlético para jugar en Segunda B. De ahí, Córdoba, Atlético Baleares y Algeciras en Primera RFEF y una temporada pasada en el El Ejido de Segunda RFEF, en la que intervino en una veintena larga de partidos con el club almeriense. No tuvo estabilidad en un mismo lugar y ahora vuelve a casa para seguir jugando al fútbol en el equipo de su localidad natal, que ha confeccionado una plantilla para intentar subir a División de Honor Andaluza.