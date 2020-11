El acta: "Protestar de manera reiterada al cuarto árbitro"

El colegiado del encuentro entre Ponferradina y Málaga en El Toralín, Alejandro Muñiz Ruiz explicó en el acta del encuentro la expulsión de Sergio Pellicer: “En el minuto 90 el técnico Pellicer García, Sergio fue expulsado por el siguiente motivo: Protestar de forma reiterada al cuarto árbitro una de nuestras decisiones, abandonando su área técnica varios metros”, dice el documento que ahonda en las acciones del técnico.

En el capítulo para ‘Otras incidencias’, el trencilla explica: “Una vez finalizado el partido, entró al terreno de juego hasta la posición del equipo arbitral, protestando de forma insistente, dirigiéndose a nosotros en los siguientes términos: “¿Por qué me expulsas? Espero que no mientas en el acta”. Con esa redacción está por ver la sanción que recibe el preparador de los malacitanos, aunque no parece que vaya a ser más alta de lo habitual.

“Realizar una entrada sobre un adversario con los tacos por delante, con uso de fuerza excesiva, en la disputa del balón”, dice el documento arbitral del encuentro en lo referente a la expulsión de Benkhemassa. El argelino será baja para el próximo partido contra el Leganés programado para el próximo sábado en el estadio de La Rosaleda.