Muñiz: "La clasificación no gana partidos"

El Málaga visita Córdoba en un duelo que tendrá el aliciente de que los locales estrenan banquillo. En Martiricos son conscientes de la dificultad añadida que esto supone de cara a plantear el encuentro tácticamente, tal y como confirmó Juan Ramón López Muñiz en la rueda de prensa previa al partido. El técnico malaguista hizo hincapié en lo impredecible que es la categoría y la necesidad de no pecar de exceso de confianza ante ningún rival: "Las estadísticas nunca sirven. Hay equipos que están abajo que te pueden sorprender, uno de ellos es el Córdoba. Empezó con una serie de problemas que se van solucionando para intentar mantener la categoría. No hay duda de que va a ser un campo con mucho apoyo a su equipo y que va a luchar mucho por conseguir los tres puntos para intentar salir del descenso. Estoy seguro de que va a ser un partido muy igualado, porque los dos necesitamos los tres puntos".

Si bien sus objetivos son muy distintos, Málaga y Córdoba necesitan los tres puntos como el comer. Los blanquiazules, para luchar por el ascenso y los cordobesistas, para intentar salir de la zona baja de la tabla. En este sentido, el entrenador malaguista destacó la dificultad del encuentro: "Esperamos un partido duro, con un gran ambiente por las dos partes. Muy intenso, porque cada vez quedan menos partidos y menos puntos para conseguir los objetivos. Hay confianza cero, tenemos que estar muy concentrados. La clasificación no gana partidos, ya hemos tenido partidos como este y hemos perdido puntos, y en otros hemos sumado, pero con muchas dificultades. En Segunda no hay favoritos, no importa la clasificación. Y, conforme avanza la temporada, hay menos favoritos todavía, porque todos tienen muchas cosas en juego y ninguna es más importante que otra".

No es la primera vez que el Málaga se enfrenta a un equipo aparentemente inferior. Hay precedentes en el calendario que dan la razón a Juan Ramón López Muñiz, como el partido ante el Reus, en el que el club de Martiricos cayó en La Rosaleda por 0-3 ante un equipo que llegaba más fuera que dentro de la competición. En este sentido, Muñiz alega, una vez más, la dificultad que presenta una liga como es la Segunda División, que no permite margen de error y que condena muy rápido: "Son partidos muy impredecibles. También los favoritos son muy impredecibles al principio. Equipos que empezaron abajo, ahora están arriba y al revés. Cuando aspiran es por algo, luego van generando problemas que van solucionando o no y eso cambia las dinámicas. Vemos equipos que antes estaban arriba y ahora pasan apuros por salir de abajo”. Pero, sobre todo, al entrenador del Málaga CF lo que le preocupa es no saber qué puede plantear el Córdoba, debido al cambio de entrenador, lo que puede llevar consigo un cambio de esquema y de ideas a la hora de enfrentar los partidos: "Para ellos va a ser una final y así lo están presentando. De aquí a final de temporada quedan muchas por disputar tanto para ellos como para nosotros. Lo que tenemos es que hacer es saber adaptarnos a estas situaciones y conseguir el objetivo. El equipo que mejor sepa adaptarse será el que más éxito tendrá, y ese es nuestro trabajo”.

Asimismo, otra de las anomalías que viene intentando curar Muñiz es la falta de gol que el equipo acusa en los últimos partidos. El técnico asturiano quitó hierro al asunto y valoró los esfuerzos de su equipo en la parcela ofensiva, destacando que la efectividad de cara a portería muchas veces está sujeta a dinámicas, y que eso no puede afectar anímicamente al equipo: "Hay una valoración desde principio de temporada. El equipo genera ocasiones y así lo valoro. No le doy más importancia de la que pueda tener, el equipo sabe lo que se juega. Hay momentos y momentos. Lo que hay que hacer es rentabilizar los goles que marcas”. Por último, insistió en el compromiso que deben mostrar los jugadores para conseguir tres puntos que son vitales para la parroquia blanquiazul: “Siempre que salimos a un campo tenemos la obligación de dar el máximo por esa camiseta, por el club y por la afición. La responsabilidad para nosotros siempre es la misa. Estaríamos encantados de que la afición se viniera con la alegría de haber conseguido los tres puntos”.