Muñiz: "Con Luis Hernández tienes seis 'córners' más"

Se le preguntó a Juan Ramón Muñiz por Luis Hernández, que regresará casi con toda seguridad al once titular ante el Córdoba. El Málaga no sólo gana con él en defensa, donde Diego González lo venía haciendo muy bien. El madrileño, por sus características es algo más, es uno de los grandes recursos en ataque gracias a su potente saque de banda.

"Tenemos esa baja de Diego. Yo no comento nada sobre mis tácticas, ellos no saben quién va a jugar, y yo tampoco lo voy a hacer público hasta antes del partido", trataba de esconder Muñiz, aunque es un secreto a voces que el defensa regresa a la titularidad.

Muñiz, obivamente, no pudo negar lo evidente. Y es que con Luis Hernández tiene un recurso ofensivo de nivel: "Cada jugador, cuando hace una participación tiene sus características. Ese es un recurso que tiene Luis y que el club estuvo aprovechando al comienzo. Por hablar de un jugador no voy a quitar méritos a otro. Están entrando los dos que pueden participar en esa situación bien y seguramente el que no juegue sí que merezca jugar por rendimiento. Muchas veces sacas seis, siete córners más, y a eso el equipo le sacó mucha rentabilidad a principio de temporada. Con Luis tienes seis córners más por partido seguro".