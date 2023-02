Ramalho: "Toca demostrar que somos una plantilla espectacular en el campo, no hablando"

El rostro de los jugadores del Málaga CF tras la derrota ante el Oviedo hablaba por sí sólo, más aún tras recibir por parte de su Grada de Animación cánticos tan duros como el de "Jugadores mercenarios" o "esta camiseta no la merecéis", los cuales no se habían llegado a producir en las anteriores 25 jornadas de esta campaña. "En lo personal y colectivo estamos jodidos. Sabíamos que era importante este partido y es una oportunidad vital que se escapa. El vestuario está muy decepcionados, pero no se pueden bajar los brazos, es una situación muy complicada, por eso toca seguir trabajando. Es normal que la grada se enfade, pero nos deben seguir apoyando, es necesidad y debemos darle la vuelta", así confesó Ramalho cómo se encontraba el vestuario blanquiazul tras el pitido final.

Aunque el problema es que las soluciones no llegan y el tiempo se agota: "No se decirte donde puede estar el problema, se que se puede mejorar y el míster acaba de llegar hace una semana y media. No es normal que pasen tanto entrenadores. Ahora toca venir el sábado y revisar los errores para mejorarlos y pensar en el próximo partido ya". El propio central de Baracaldo confesó: "Tenemos una plantilla muy buena y no se está demostrando, es normal que esté enfadada la afición. Me toca decir que estoy muy agradecido de que vengan cada partido en casa a apoyarnos, que no bajen los brazos porque nosotros tampoco lo haremos".

El 22 malacitano confesó lo que es un secreto a voces: "Es un año duro y complicado para todos, ponemos empeño y trabajo y los resultados no llegan. Pasan las jornadas y te ves abajo, eso anímicamente es muy duro. El equipo está unido y todavía quedan partidos. Toca mirar los errores que cometemos y seguir". Además, justo cuando más tocado moralmente puede estar un equipo, tras recibir el gol rival y ver que la permanencia se volvía a alejar, Esteban Burgos se auto expulsó: "Nos meten el tanto y perdemos a un jugador. Competir con uno menos es muy difícil y hemos intentado ir a la desesperada a por el empate, nuestra necesidad era empatar el encuentro".

Por último habló de la falsa ilusión que se creó en verano: "Vinimos jugadores muy buenos, en pretemporada se veía una plantilla espectacular y había unas expectativas muy altas. Esto es fútbol y toca demostrarlo en el campo, no hablando, si estamos abajo es por algo. Toca seguir trabajando, confío en que con esta plantilla salimos de abajo".