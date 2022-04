Ramón Enríquez explica su evolución física

A Ramón Enríquez las lesiones no le han dejado tener la continuidad deseada en el último año y eso ha provocado que se frene su progresión. Pero el centrocampista de Órgiva no se rinde y busca la manera de seguir creciendo en todos los planos posibles. Está más fuerte y así lo explica. "En una Liga como es Segunda, he hecho mucho hincapié en el aspecto físico y la verdad es que he mejorado mucho. Por parte del club me han ayudado mucho en temas de readaptación y de los preparadores físicos y yo también tengo el objetivo de mejorar físicamente", dijo en Área Malaguista, de 101 Televisión Málaga, donde añadió: "Las lesiones ya están olvidadas. Ha habido malos momentos, individuales y colectivos, pero hay que dejarlos atrás y tenemos que mirar al futuro, que seguro que traerá cosas buenas".

De momento ha traído la mejoría del equipo: "A veces los cambios de entrenador dan las salidas de las malas dinámicas y ahora estamos en un buen momento. A nivel mental hemos mejorado muchísimo. Necesitábamos mejorar y creernos que podemos competir y ganar a cualquier equipo. Hemos mejorado muchas cosas, pero sobre todo a nivel mental. Estamos creciendo".

En el Málaga-Eibar, Ramón fue fundamental en la primera parte: "Hasta la expulsión hicimos un primer tramo muy bueno, estábamos teniendo mucho protagonismo y las sensaciones eran bastante buenas. Luego, tras la expulsión, enfrentándote al líder, es normal que sea complicado". El canterano explicó el gol, en el que él fue uno de los arquitectos: "Durante la semana el míster nos comentó que en el sector izquierdo del Eibar podíamos hacer daño y aprovechamos y buscamos la espalda. Marcamos en el minuto cuatro, mejor no se puede empezar el partido".

Guede cree en Ramón, al que le ha dado la batuta del equipo: "Me transmite confianza, me pide que dé un paso adelante y que sea yo mismo. Con José Alberto empecé lesionado, luego tuve otra lesión y me costó llegar a ese momento de confianza. Con Natxo también empecé bien, pero por cosas del fútbol entramos en una mala dinámica y también a todo jugador le toca pasar por esos momentos. Con Pablo noto que hay confianza, tenemos buena sintonía y espero disfrutar mucho más tiempo de esto".

ESTILO

"El estilo de juego de Pablo es diferente en algunos aspectos. También se junta a mucha gente de posesión por el medio, intentar jugar en campo rival y eso facilita jugar hacia adelante. En ese aspecto también he mejorado. Siendo joven, con 21 años, es normal ir evolucionando esas cosas", añadió.