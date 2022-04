Rahmani, tras su vuelta a La Rosaleda: "Siempre estaré agradecido con vosotros"

Fue una única temporada con el Málaga CF para Yanis Rahmani pero fue sin duda un año de gran evolución para el extremo. El club estuvo pendiente de él y la posibilidad de que volviera esta temporada tras su buen hacer el pasado curso y la evidente conexión con la entidad. Pero estaba en el mercado y la opción del Eibar acabaría siendo la vencedora.

El francoargelino regresaba a La Rosaleda tras los 42 partidos que disputó la pasada campaña con la blanquiazul, en las que logró seis goles y cinco asistencias. Fue sin duda uno de los grandes destacados de la temporada. Pero a Yanis le tocó vivir un año en La Rosaleda sin público, no pudo vivir el ambiente de su hinchada alentando a los suyos.

No está siendo una temporada brillante para él. Falto de minutos, regresó a la titularidad cuatro meses más tarde en La Rosaleda. Era un partido especial para él y Gaizka Garitano lo sabía. Desde enero en Copa no salía de inicio y desde octubre no lo hacía en Liga. Suma 830 minutos en 24 partidos y dos asistencias. Números muy inferiores a lo que hizo en Málaga.

Gracias por el recibimiento y el trato en mi vuelta a Málaga. Fue un auténtico placer ver La Rosaleda con público por primera vez", escribía Rahmani en sus redes sociales, mensaje que aprovechó para agradecer el apoyo de los blanquiazules: "Siempre estaré agradecido con vosotros".