Ramón y Haitam sacrifican vacaciones por su puesta a punto

La plantilla del Málaga está de vacaciones pero no en su totalidad. Algunos futbolistas sacrifican semanas de descanso para continuar con sus respectivos procesos de recuperación en el estadio de La Rosaleda. Se trata de Ramón Enríquez y Haitam Abaida, dos de los jugadores que estaban en la enfermería por culpa de las lesiones.

En principio van a estar varias semanas siguiendo sus respectivas hojas de ruta estos dos jugadores de La Academia y en los que hay puestas muchísimas esperanzas. En el club ven a Ramón Enríquez como uno de los jugadores fundamentales para la reconstrucción deportiva. El centrocampista de Órgiva demostró en los momentos más delicados del Málaga que puede ser la brújula del equipo. Hasta su lesión en el campo del Villarreal B, los blanquiazules estuvieron vivos en la competición.

Ramón es uno de los cuatro jugadores sin cláusula de liberación por el descenso (los otros son Manolo Reina, Genaro Rodríguez y Juande) y el único sobre el que no hay dudas futbolísticas. Además para la 2023/2024 seguiría contando como jugador sub 23. Eso sí, el canterano no está del todo contento con cómo se ha tratado su figura en los dos últimos cursos.

El caso de Haitam es diferente. El extremo internacional con Marruecos en categorías inferiores es una de las grandes esperanzas de la cantera. Tuvo una irrupción fulgurante en Ibiza de la mano de José Alberto López, pero el exceso de jugadores de banda y su apuesta por Kevin le impidió tener más minutos. Este año Guede le tenía en la recámara ante la ausencia de extremos de su perfil y luego Pepe Mel le concedió varias oportunidades que estaba aprovechando hasta que se rompió el cruzado.

Nadie duda del talento futbolístico de Haitam, que es uno de los jugadores sub 23 que espera tener ficha del primer equipo en el curso que se avecina. El chico, desde luego, está poniendo todo de su parte para llegar a la pretemporada en un estado óptimo para competir por un puesto. Y si es a costa de las vacaciones, que así sea.