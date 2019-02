Muñiz: "Había que ser muy práctico"

El Málaga cerró la dinámica de tres empates consecutivos con su triunfo ante el Rayo Majadahonda. Partido gris, de escasas ocasiones y resuelto con el solitario gol de Adrián. Nada fuera de lo esperado para Juan Ramón Muñiz, que en sala de prensa se mostró satisfecho con lo visto sobre el maltrecho césped del Cerro del Espino.

"Esto es muy largo, difícil, duro. La categoría va muy igualada, vamos partido a partido y todos son tensos hasta el último segundo. Hay que estar satisfecho siempre del trabajo y la entrega. El equipo dio la cara en un sitio difícil para jugar, había que hacer un partido muy práctico porque el campo no deja para más y la verdad que estuvimos francamente bien", espetó el asturiano, que continúa sobre su discurso habitual: "Hay que ver la parte positiva siempre. Competimos a gran nivel, llevamos arriba en la clasificación muchas jornadas, esto es de mantener la regularidad y ser prácticos y en un campo complicado como este sacar los partidos con mucho sacrificio".

Ya había alarma con el estado del césped del estadio madrileño y se confirmó. Circunstancia que no podría haber sido excusa en ningún caso, como apunta el técnico: "No era fácil. Era un partido de mucha presión, ambos equipos trabajan bien en campo contrario, sabemos de la dificultad del estado del césped porque el balón iba botando, tenías que hacer un toque más en los controles, no podías ser preciso. Pero así estaba para todos los equipos y hay que adaptarse. El que mejor se adapte a las circunstancias será el que se lleve el gato al agua".

Cuestionado por el ánimo de la plantilla, nota Muñiz reforzado a su equipo: "El vestuario está bien, sabemos que la categoría es muy dura y muy difícil y lo vemos todas las semanas. Cada jornada vemos qué difícil es sumar de tres en tres. El equipo trabajó bien, rentabilizó su gol e hizo un gran esfuerzo". "Lo que tenemos que intentar es sumar de tres en tres y llegar al final lo mejor posible. Hasta el final la clasificación no la veo, el equipo compite bien y hay que estar satisfechos", añadió.

Y para su rival, loas: "El Rayo es un rival complicado por todos los motivos, es un equipo que trata bien el balón, juega bien al fútbol, tiene gente rápida y hace transiciones bien. Hay que estar pendientes a muchas cosas y ambos teníamos que superar el terreno de juego. Por eso doy mucho valor a la victoria".

Esta vez sí entró el asturiano a hablar de nombres propios, empezando por Seleznov. "Es un jugador que vino para aportar en momentos determinados y creo que era un buen momento este para que tuviera minutos. Vino en un estado físico un poco más bajo que sus compañeros y poco a poco hay que ir poniéndole, porque llega el final de temporada y tienen que estar los 25 al mejor nivel. Hay que enchufar a todos porque va a ser un final difícil y cuantos más estén en forma, mejor para todos", señaló Muñiz sobre el ucraniano, a la par que alabó el rendimiento de Dani Pacheco en su regreso a la titularidad: "Hizo un partido muy completo, ayudando al equipo en ataque y en defensa. Cuando participa es desequilibrante, da opciones de gol y es un jugador importante. Y es imprescindible que todos cojan su mejor nivel para que estén al final de Liga lo más predispuesto posible".

Por último, se preguntó a Muñiz por las decisiones de Iglesias Villanueva y la necesidad de VAR en Segunda. Salió el asturiano por la vía diplomática: "Cuando esté habrá los mismos problemas que en Primera. Hablamos mucho el año pasado de si era necesario o no y cuando llega ya no hay polémica por las jugadas, es porque hay VAR. Siempre hay tertulias y opiniones y eso hace interesante al fútbol. Más que nosotros, tienen que decidir los árbitros qué material les ayuda a equivocarse lo menos posible. Creo que el arbitraje ha sido extraordinario y todas las decisiones han sido acertadas".