Regreso al trabajo y recortes a la plantilla

Se acabaron las vacaciones para los jugadores del Málaga. Vuelta a la rutina. La del trabajo, la de la seguridad y la de la inestabilidad institucional. Los futbolistas comenzaron a someterse ayer desde pasadas las 8:00 horas a la primera tanda de test de esta pretemporada. Acudieron todos los que tienen contrato en vigor salvo José Rodríguez, que acabó el curso hace unos días. Pero la actual plantilla no será la que aparezca en la foto final que habrá cuando se cierre el mercado en octubre. Los jugadores están ya al tanto de hasta dónde se puede llegar.

El administrador judicial, cuentan desde Martiricos, tiene perfectamente estudiado cómo resolver la cuestión del desfase económico si no se consigue convencer a los jugadores por la vía de la negociación. Apuntó ayer As que Manolo Gaspar ya le ha dicho a los hombres que más cobran (Juanpi, Adrián, Rolón, Luis Hernández, Juankar, Dani Pacheco...) que tendrán que rebajarse el sueldo hasta ponerse por debajo de los 200.000 euros. Los de salario medio sólo tienen la opción de agarrarse al mínimo legal (80.000 euros). En el seno del vestuario no ha sentado demasiado bien, aunque fuera algo que se esperaba desde hace tiempo, por el cómo y el cuándo. AFE ya está al tanto de todo y estudia también el escenario.

En algunos casos, el club ni siquiera va a dar la oportunidad de escoger entre la rebaja o la puerta. Dos hombres que no entran en los planes del conjunto blanquiazul son los futbolistas Badr Boulahroud y Mohamed Benkhemassa. Según informó SER Málaga, la dirección deportiva ya habría comunicado a ambos que no se cuenta con ellos para la temporada 2020/2021. Pero aunque el Málaga ofrezca la carta de libertad a ambos, hay que recordar que el marroquí tiene contrato en vigor hasta 2021 y el argelino hasta 2022.

Por otro lado, Keidi Bare acudió al primer día de pretemporada a pesar de que su futuro parece lejos de Martiricos. También estuvo Álex Mula, cuyo caso tampoco está sobre la mesa. Espera para poder sumarse un Alberto Escassi con todo arreglado salvo el importante matiz de ver si se mantiene el Numancia.