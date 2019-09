Lleva poco más de una temporada en el Málaga, pero Renato Santos ejerce de veterano en el vestuario. Lo sostiene su discurso sereno y cabal. “Ahora las cosas se calmaron un poco y ahora nos toca trabajar. Hemos tenido una inestabilidad en la pretemporada y hasta el cierre del mercado, pero ahora nos toca a los futbolistas trabajar y hacer lo mejor en el campo”, comenzó en una entrevista concedida a SER Deportivos Málaga.

“Esto no viene de ahora, viene de más atrás. Ahora se ha hecho como una bola de nieve y las cosas se han complicado. Pero no podemos lamentar la situación, todos sabemos cuál es y ahora nos toca pelear para intentar ganar los partidos y cambiar la situación. Intentar olvidar lo que pasa en la gestión del club y enfocarnos en lo que tenemos que hacer en el campo”, añadió el jugador, que dio alguna pista de cómo fue el verano:“A veces nos hablaban y nos iban comentado cosas, pero algunas cosas que nos han dicho después no han sido así o nos transmitían algo distinto después. Había inconvenientes, LaLiga decía algo distinto, pero ahora no nos vale lamentarnos. Eso no nos va a ayudar a ganar partidos”.

El portugués, eso sí, no señaló con el dedo directamente a nadie: “No voy a elegir a un culpable. Esto viene de atrás, es una cuestión que ha ido aumentando y ahora se han calentado un poco más las cosas. Ahora mis compañeros y yo estamos intentando olvidarnos de eso y hacer nuestro trabajo. A nosotros no nos toca dirigir ni gestionar el club, sino trabajar. La gene no está a gusto con la situación, pero no sé si es problema sólo del jeque o si no. Esto también viene de atrás y a nosotros no nos toca señalar con el dedo. ¿Caminero? Personalmente no tengo nada malo que decir de Caminero. Es normal que la gente no está contenta con todo lo que pasa”.

Lamenta el extremo portugués cómo terminó el mercado:“Esa misma noche supe todo porque estaba pendiente, como todos los del equipo. Era una situación difícil porque eran jugadores que estaban trabajando con nosotros. Mula e Iván Rodríguez son de la casa y son muy queridos, y José Rodríguez y Okazaki se estaban adaptando muy bien y es una situación lamentable. Todos nos quedamos tristes, pero nosotros no podemos hacer nada. En el futuro hay que pensar para que esto no vuelva a pasar. Esto es nuestro trabajo, nuestra vida, si me hubiese pasado a mí estaría muy disgustado. Es una situación muy complicada para nuestros compañeros, nos toca estar con ellos y darles cariño. No podemos hacer mucho más”.

Renato confesó también que se puso en contacto con Okazaki, recién presentado con el Huesca: “Le mandé un mensaje de agradecimiento a Okazaki por el tiempo que ha estado aquí, la humildad con la que llegó, porque estamos hablando de un jugador que ha estado en la Premier League muchos años y que ha sido campeón además. Es muy buena persona, ha sido un ejemplo para nosotros. Le envié un mensaje diciéndole que no se viniese abajo y que seguro que seguiría trabajando y haciendo lo que más le gusta. Él tenía una ilusión muy grande de jugar aquí, por eso vino. Estaba con muchas ganas de jugar y esperó hasta el último momento”.

El japonés encontró destino, algo que no sucede con Mula, Iván y José Rodríguez. “El día 3 ya estaban entrenando con nosotros. Estaban muy tristes y frustrados, como es normal. Nos toca darles cariño para que no bajen la cabeza y a ver cómo se va a solucionar esto en el futuro”, dijo Renato Santos, que habla del importante papel de Víctor Sánchez del Amo en el conjunto blanquiazul: “El míster es el que está siempre dándonos fuerza y transmitiéndonos ilusión. Nos dice que tenemos que ser unos guerreros para darle la vuelta a la situación e ilusionar y animar a nuestros aficionados, que también están sufriendo con todo lo que está pasando”.