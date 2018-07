Renato Santos, desborde portugués para los costados

Renato Santos ya es el segundo fichaje del Málaga para la próxima temporada 2018/19 que el club costasoleño pasará en Segunda División. El portugués, de 26 años -27 primaveras el próximo mes de octubre-, reforzará los costados del equipo blanquiazul durante las próximas tres temporadas, hasta el próximo 2021.

Las negociaciones se iniciaron la pasada semana con el Boavista luso, equipo que tenía sus derechos y con el que tenía contrato hasta 2019. Las conversaciones fluyeron con rapidez y fueron por el camino deseado, el acuerdo no tardó en llegar. El Málaga no pagará un alto traspaso por el portugués, aunque las cifras no hayan trascendido. Primero, por las condiciones contractuales de éste, que finalizaba contrato en un año y quedaba libre. Al Boavista le interesaba una venta en este mercado veraniego. Segundo, porque la dirección deportiva, liderada por José Luis Pérez Caminero, según se informa desde Portugal, aceptó hacerse con solo el 60% de la propiedad del jugador, el 40% seguirá siendo del Boavista, tal y como apuntan diversos medios lusos. Por ello, en una hipotética venta del jugador, ambos clubes se llevarían un porcentaje del traspaso.

Es extremo, diestro, y en el Boavista era el encargado de lanzar el balón parado

Se trata del segundo fichaje por el que la dirección deportiva estima que ha de desembolsar un traspaso. Dos de dos tras el primer fichaje, el marroquí Bard Boulahroud, por el que el club costasoleño pagó en torno a 600.000 euros al FUS Rabat -y puede haber un tercero de concretarse la llegada de Dimitrievski-. No es una práctica muy habitual entre los equipos de la categoría, donde suele prevalecer el jugador libre o la cesión en busca de limitar gastos. Curiosamente, ambas incorporaciones llegan sin experiencia en la división de plata ni en España, aunque hay buenos informes sobre lo realizado en las últimas campañas.

Renato Santos aterrizó este pasado lunes en la Costa del Sol en vuelo desde el país vecino. Llegó acompañado de Ulisses Santos, su representante, y fue recibido por Joaquín Jofre, abogado del club, tras tomar tierra. El anunció no se hizo oficial debido a un documento que no llegó a tiempo y fue ayer cuando todo se terminó de materializar. El jugador superó con normalidad el reconocimiento médico y pasó por La Rosaleda para dejar sus primeras palabras como malaguista: "Estoy muy contento de estar en Málaga. Lo único que puedo decir es que voy a dar mi mejor versión por el club".

Santos está formado en la prestigiosa cantera del Sporting Clube de Portugal, donde se formó hasta llegar a la profesionalidad. De su generación figuras internacionales como William Carvalho, reciente fichaje del Betis, o Cedric Soares. Tras firmar con el Rio Ave, pasó varias temporadas cedido en la segunda división luso con el Moreirense, el Desportivo Aves o el Tondela. Tras su actuación en éste último equipo, el Boavista le firmó en 2015. Fue allí donde se asentó en la primera división portuguesa acumulando 88 partidos entre Liga, Taça y Copa y firmando 12 goles en las tres temporadas que limitó allí antes de firmar por el Málaga.

La dirección deportiva blanquiazul se hace con los servicios de un jugador de banda que puede desenvolverse con naturalidad por dentro, ya sea en la mediapunta o como falsa referencia. No es jugador explosivo, en el que prima la velocidad, sí un jugador talentoso y conduce bien la pelota. Con ésta en los pies destaca su habilidad y suele ir de fuera hacia dentro, cuando actúa a pie cambiado -es diestro- y suministrar de balones al delantero cuando juega en su perfil habitual. Además, es un buen lanzador de faltas, en el Boavista era el encargado de patearlas.