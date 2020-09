El verano está para esto. Es un folio en blanco que tiene que ir llenándose de tachones y apuntes. Es para aprender a pesar de los resultados, para ver lo que sí y lo que no. Lo que a veces y lo que nunca. Al Málaga nadie le había dado un repaso en los amistosos y eso puede confundir. Para compararse y medirse está la competición. La pretemporada es otra cosa. Es para ver de qué pasta están hechos los canteranos, ver quién derriba el muro y a quien le puede el fútbol de hombres. Es para que el entrenador moldee una idea y los jugadores vayan llenándola de alma. La lástima es que la foto final no se vislumbra todavía y ya hay hasta calendario. Tenerife está ahí.

Cuando el Espanyol empezó al mover el balón, el Málaga estuvo más tiempo persiguiendo sombras que exponiendo sus argumentos. Hubo un cuarto de hora en los que a pesar de ser un once inédito y lleno de gente que no se conoce, se palpó que hay una idea clara detrás. Pero no basta con entender el plan del entrenador, se precisa de más elementos.

Los pericos encontraron costuras por todas partes e hicieron valer su velocidad (en el sentido más amplio). En apenas diez minutos asestaron dos zarpazos ante los que Dani Barrio no pudo hacer nada. El meta se estrenaba como blanquiazul y no terminó de tomarle el pulso al partido a pesar de que los goles no fueron consecuencia directa de sus habilidades.

Se estrenó también Rahmani, que mostró colmillo y ganas desde el inicio. Desbordó –tras una acción de pundonor de Ismael Casas– para poner un gran servicio a Tete Morente, que pudo adelantar al Málaga. Más tarde, el francoargelino entró por el flanco opuesto para probar a Diego López de un golpeo seco. Las maneras, desde luego, las tiene. Luego será la competición su único juez.

Tras el descanso Pellicer transformó el equipo y jugó con su nuevo traje fetiche, con línea de tres centrales. Acompañó a Luis Hernández de Escassi, el hombre llamado a llevar los galones dentro y fuera; y pasó al incombustible Ismael del lateral zurdo al central diestro. Vaya joya el canterano. Se vio a un Málaga más sereno y firme, mientras que el Espanyol perdió metros. También debutó Cristian Rodríguez.

Una vez más, no precisó de mucho el Espanyol para castigar nuevamente al Málaga. En su primer acercamiento Vargas filtró un pase que Wu Lei convirtió en el tercero ante la desesperación de Dani Barrio. Los catalanes dieron la sensación de pertenecer a una categoría superior.

Tras la acción el partido fue cogiendo esas formas más clásicas de los bolos veraniegos. Cambios en ambos conjuntos, algo menos de chispa, errores no tan forzados. Aunque si una entrada llamó la atención fue la de Juanpi Añor, que se unió a la concentración el día antes.

El vinotinto –mejor pagado de largo de la plantilla– es uno de los invitados a irse. También es el que más tiempo lleva en el vestuario, por eso lució brazalete. Probó un par de disparos. Poca cosa. De él y de los demás. Queda el Alcorcón y, en una semana, la verdad. En esos exámenes ya no caben tachones.

Ficha técnica

Málaga CF: Dani Barrio; Calero, Luis Hernández, Quintana, Ismael; José Rodríguez; Tete Morente, Larrubia, Rahmani; y Hoyos. También jugaron Iván Jaime, Issa Fomba, Rolón, Escassi, Ale Benítez, Orlando Sá, Cristian Rodríguez, Mini, Juanpi, Julio, Murillo.

Espanyol: Diego López; Miguelón, Lluís López, Calero, Dídac; Pol Lozano, Fran Mérida, Embarba, Melendo; Wu Lei y Puado. También jugaron Omar, Víctor, Álex López, Darder, Jofre, Campuzano, Vargas, Pujol y Gori.

Goles: 0-1:Puado (21’). 0-2: Embarba (29’). 0-3: Wu Lei (55’).

Árbitro: Francisco José Fernández Cintas.

Incidencias: Amistoso de pretemporada en las instalaciones de La Quinta Football.