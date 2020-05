Ricardo Horta: "Irme del Málaga CF fue la mejor decisión que tomé"

Ricardo Horta no levantó al malaguismo de sus asientos como aventuraba Mario Husillos, pero regresar a Portugal sí le sentó de maravilla. Es otro futbolista, más maduro, más eficaz. Con la camiseta del Sporting de Braga sí ha puesto en pie a muchos aficionados. Goles, títulos y en la agenda de grandes equipos que parecen dispuestos a apostar seriamente por él. El extremo luso recuerda su paso por el Málaga, donde todavía puede dejar un pellizco económico interesante.

"Mi tiempo en Málaga fue un aprendizaje, era muy joven para uno de los mejores campeonatos del mundo y aprendí mucho. He evolucionado como hombre y como jugador y siento que soy un mejor jugador ahora por el tiempo que pasé en Málaga. La primera temporada fue muy buena, jugué muchos minutos pero siempre me faltaron goles y asistencias y poco a poco perdí mi espacio en el equipo. En el segundo año no jugué tanto como esperaba y sentí que era hora de irme, era muy joven y necesitaba jugar y, afortunadamente, fue la mejor decisión que tomé", confesó en una entrevista en el diario AS.

"Pienso poco en el futuro, vivo mucho entrenamiento y la vida cotidiana, no me gusta hacer predicciones. Me gusta trabajar en la mayoría de los entrenamientos y juegos para poder evolucionar como jugador. Por supuesto que tengo metas personales, pero mis pensamientos en este momento están en Sporting de Braga, estoy enfocado en lograr las metas del club. Me gusta mucho la liga española, si es en el momento adecuado…", matizó el futbolista portugués.

Con 19 goles y siete asistencias en lo que se jugó de campaña, no es osado asegurar que es su mejor año: "Sí, puedo decir que sí, hasta ahora es mi mejor temporada, ya que soy un profesional del fútbol y los números hablan por sí mismos. Está siendo una buena temporada tanto individual como colectiva con la victoria de una copa. Un delantero como yo vive mucho de las estadísticas (goles y asistencias) y creo que estoy respondiendo de manera muy positiva a lo que se me pide".

Acerca de la vuelta a las competiciones a pesar de la pandemia de coronavirus, esta es su postura: "Mi opinión es que las condiciones de seguridad de las personas deben cumplirse para que podamos volver a jugar al fútbol, ya sea en Portugal, España o China, la salud es lo primero. Es una situación que nunca nos sucedió, pero nunca nos detuvimos y siempre hicimos nuestra tarea puesto que teníamos un plan de ejercicios. Ahora vamos a trabajar en el campo para que cuando regrese el primer juego el equipo esté preparado para los desafíos".