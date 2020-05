El Málaga CF llevaba ritmo de play off antes del coronavirus

El fútbol paró en seco, como casi todos los sectores, y dejó un vacío inmenso que pronto podría quedar atrás. Se flexibiliza la situación a pesar de continuar el estado alarma por el coronavirus COVID-19 y los equipos de Primera y Segunda División regresarán al trabajo para tratar de finalizar la temporada 2019/20. ¿Y dónde quedó todo? Para el Málaga, nada mal, al contrario, iba al alza y marcaba un ritmo de play off con Sergio Pellicer a la cabeza.

Este extraño 2020 no iba mal para el conjunto blanquiazul a pesar de las situaciones que vivió en apenas tres meses (la polémica de Víctor y su despido, el registro de La Rosaleda, la inhabilitación del jeque Al-Thani...). La llegada de Pellicer fue un soplo de aire fresco en el vestuario y los resultados comenzaron a llegar. Además, las sensaciones dentro de club, vestuario y entorno eran magníficas. Influyeron también los retoques en el mercado invernal de Manolo Gaspar y su equipo, que liberaron una ficha de filial con Antoñín y trajeron a un Tete Morente que comenzaba a volar. Y con Sergio Buenacasa y Aarón Ñíguez enseñando los colmillos.

Los números, de cualquier modo, son el respaldo básico para cualquier proyecto. Y ahí el Málaga empezaba a codearse con la zona noble. Desde el ascenso de Pellicer el equipo sumó 15 puntos (cuatro victorias, tres empates y dos derrotas), sólo superado por Sporting (16 puntos y un partido más), Girona (16), Dépor (17), Tenerife (17) y Zaragoza (22). Los blanquiazules se mostraron sólidos atrás, encajando sólo siete goles y rentabilizando al máximo sus aciertos (nueve tantos).

El Málaga está listo para el regreso a los entrenamientos, los futbolistas tienen ganas de volver pese a las fuertes medidas de seguridad que se van a imponer y muchos ya hasta corren por calles y paseos marítimos para ir recuperando sensaciones. Ahí nadie tiene certezas. En ningún club, en ninguna categoría. Es una situación anómala que lleva a planes inéditos y a los que no se sabe cómo responderán los futbolistas.

El calendario será apretado. En Segunda División faltaban 11 jornadas para la conclusión del campeonato (play off al margen). El objetivo del Málaga no es otro que la permanencia, pero no se cierra a nada. A nivel de clasificación los de Pellicer están con 38 puntos en la 15ª posición, igual que Las Palmas (14º) y Numancia (16º). Por detrás, con 35, Oviedo (17º), Albacete (18º pero con un partido menos) y Dépor (19º), que es quien marca el límite con el descenso. La zona de corte del play off la marca el Elche, sexto, con 46 puntos.