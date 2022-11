Ricardo Horta, un 'malaguista' en el Mundial de Catar

Habrá un malaguista, por decirlo de alguna manera, en el inminente Mundial de Fútbol de Catar. Se trata de Ricardo Horta, que ha entrado en la lista definitiva de la selección de Portugal. Un nuevo, aunque esperado, hito para el atacante del Sporting de Braga, con quien el Málaga CF mantiene todavía un conflicto a cuenta de la negativa del club luso a vender al futbolista.

"El tema es muy sencillo. El Málaga tiene un contrato con el Braga cuando se traspasó al jugador. El contrato hay que cumplirlo, está para eso. El Málaga no ha entorpecido ninguna operación. El Braga quiere venderlo, podría haberlo vendido. Estamos recabando información, a partir de ahí actuaremos. El contrato es muy claro, si llega una oferta y no se nos hace llegar estamos en nuestro derecho de reclamar", dijo José María Muñoz públicamente.

El Málaga va a seguir adelante hasta las últimas consecuencias, pero quién sabe qué pasará en el Mundial, un torneo donde siempre aparecen jugadores que se revalorizan. Uno de ellos podría ser Horta, que afronta su primera gran competición.

Porteros: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) y Rui Patrício (AS Roma).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Nuno Mendes (PSG) y Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Centrocampistas: João Palhinha (Fulham FC), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (SL Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers FC), Otávio Monteiro (FC Porto), Vitinha (PSG) y William Carvalho (Real Betis).

Delanteros: André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (SL Benfica), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (AC Milan) y Ricardo Horta (SC Braga).

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeiraIt's 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG