Senegal no dejará al Málaga sin N'Diaye esta vez

Quizás la historia del Málaga CF sería otra si Alfred N'Diaye no hubiera tenido que irse con la selección de Senegal en junio de 2019 para jugar la Copa de África y sí hubiese podido participar en la eliminatoria contra el Deportivo de La Coruña. Desde luego, este curso no va a perderse nada de competición por sus compromisos internacionales porque su país dio la lista del Mundial de Catar y el malaguista no estaba en ella.

N'Diaye lleva varios años, coincidiendo más o menos con su etapa en el Al-Shabab saudí, fuera de la órbita de su selección, con quien jugó su último partido precisamente el 19 de julio de 2019, cuando perdió la final del título africano de naciones contra Argelia por 0-1 en El Cairo.

Pese a todo, el centrocampista del Málaga estaba en la lista previa de la selección senegalesa para la cita mundialista de este final de 2022, cayéndose en la criba definitiva.