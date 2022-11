Mel y Málaga se citan para avanzar en el mercado de fichajes de invierno

No escurrió el bulto Pepe Mel cuando se le preguntaron cuestiones relacionadas con el mercado de fichajes, donde va a tener un peso específico en las entradas y salidas de jugadores del Málaga CF (Gallar y Villalba están señalados): “Tenemos una reunión prevista, la primera va a ser en Ibiza y luego la semana que viene nos reuniremos. Yo tengo las ideas bastante claras, lo que el equipo necesita, tengo claro lo que podemos mirar. Como es mi forma de trabajar, yo le voy a decir las cualidades que se necesitan y los nombres en la mesa que los ponga el club. Yo también puedo poner nombres si el club quiere. Esto es un consenso al final. El entrenador es el que los pone, pero a veces se mantienen en el tiempo, por lo tanto tiene que contar con la aprobación de todo el mundo. Pero lo mejor es decirles cualidades, lo que busco y lo que nos puede mejorar. A partir de ese instante, empezar trabajar”.

Mel ya no quiere tapar a los jugadores y no cree que las noticias y comentarios descentren al vestuario: "No, no vamos a ponerle más excusas al vestuario y en esas excusas me meto yo. No podemos usar eso como que nos distrae. Hay muchos puntos de por medio, seis partidos, 18 puntos, si no he contado mal, hasta acabar el año en Segunda División. Una cosa es que yo tenga una reunión con Manolo en la que opine sobre lo que debemos mejorar, porque yo soy el que entrena con la plantilla y detecta esas cosas y otra que no estemos centrados en lo que verdaderamente importa, los puntos de Zaragoza, Ponferradina, Ibiza, Granada...”.

Eso sí, sorprendió que después de contratar a un prestigioso gabinete de psicología aplicada a los deportistas de élite, ahora diga que el problema es futbolístico: "Me gustaría insistir en esto y que quede claro. Nuestros problemas hace tiempo que ya no son psicológicos, son problemas de conceptos, tácticos, y por lo tanto solucionables por nosotros mismos. Un futbolista profesional tiene que ir hacia delante, tiene que levantar la cabeza y para salir de esta situación hay que solucionar los errores que es lo que nos hace, sin ser peor que el rival, no conseguir puntos. Eso es lo que nos mata. Veo al equipo optimista, con ganas, convencido de revertir la situación y es lo que me importa. Y el que habla, que soy yo, igual. Tengo clarísimo que le vamos a dar la vuelta. Esto es un reto enorme para mí y en esto estoy, tengo que conseguirlo como sea, pero con la ayuda de los futbolistas”.