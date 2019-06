Fede Ricca fue uno de los señalados de la derrota en Riazor. De sus errores nacieron oportunidades para el Deportivo de la Coruña pero no es algo que haga mella en el capitán blanquiazul: "Nos jugamos muchísimo, tenemos que salir al campo y darle todo. Sin duda se puede ganar. El equipo mantuvo el control de la pelota en al primera mitad, la circulamos de un lado al otro, se vio lo que el equipo puede dar. Intentaremos mañana hacerlo durante 90 minutos".

Para el capitán blanquiazul, que compareció ante los medios en las instalaciones de Tesesa, patrocinador principal del Málaga, al igual que Víctor, considera que la tranquilidad del equipo será determinante este sábado en La Rosaleda: "Es un factor importante, la tranquilidad, son 90 minutos que tenemos por delante para ganar el partido. Son dos goles de diferencia, tenemos que estar metidos y manejar la situación".

"Sabemos que va a ser un partido muy disputado obviamente. Nos estamos jugando muchísimo. Creo que tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, hacerlo como en la primera parte del otro día, donde manejamos la bien pelota y se le vio bien al equipo. Creo que generamos mucho daño al rival así. Aprender de los errores que tuvimos", recordaba el uruguayo, que hacía autocrítica: "Los errores nos costaron tres goles. Ya hemos visto en lo que nos equivocamos. Y ahora tenemos que solucionarlo".

Ricca eleva el partido a la categoría de guerra: "Obviamente nos estamos jugando muchísimo los dos equipos. Estos partidos son una guerra. Vamos a esperar lo mejor de ellos. Tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer nosotros, no en el rival, que es lo importante". Además, no se olvidó de otro factor que será determinante, la afición: "Sin duda la afición ayuda. La gente se está volcando al 100% con nosotros. Pero no solo ahora, durante toda la temporada. Al grupo nos ayuda mucho, sentimos ese apoyo. Ahora nos toca mañana a nosotros hacerlo bien en el campo".