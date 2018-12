La coronación del capitán

No es el más hábil ni el más alto. Tampoco el más rápido. Pero no cabe duda de algo, es difícil igualar en corazón y entrega a Fede Ricca. Y la raza es algo que La Rosaleda siempre ha premiado. Ayer, hoy y siempre. Gusta en el templo blanquiazul ver a un jugador dejarse la piel sobre el césped, superar sus propias limitaciones a base de pundonor. Si encima el sujeto en cuestión es capaz de marcar un gol que da tres puntos, llega el éxtasis.

El uruguayo luce orgulloso el brazalete y La Rosaleda se muestra orgullosa de que así sea. Por suerte he tenido la continuidad que quería y orgulloso y feliz de llevar el brazalete de capitán del Málaga", dijo Ricca, elegido por los seguidores malacitanos como el MVP del partido ante el Cádiz.

Tiene algo Ricca, además, que no se puede explicar bien, pero el balón le busca en el área. No son pocas las ocasiones de las que disfruta en jugadas de estrategia. De momento transforma esta cualidad innata en dos goles en sendas victorias. Y pudieron ser algunos más. "Por suerte me ha tocado marcar en dos ocasiones en lo que va de campeonato. Lo que sea para ayudar al equipo, bienvenido sea", cuenta Ricca con toda la calma del mundo.

Muñiz dejó muy claro tras el Málaga-Cádiz que está encantado con él. Y eso que al asturiano no le gusta demasiado hablar de casos concretos... "Es un jugador muy competitivo, lo da todo por el equipo. Lo ha demostrado anteriormente, lo ha demostrado hoy –por el viernes– y lo va a seguir demostrando. Es un ejemplo a seguir. Muchas veces se dice, los capitanes por antigüedad. A veces sí y a veces no. Los capitanes deben ser un ejemplo y los que tenemos lo son, y entre ellos está Ricca", sentenció el entrenador.

No lo ha tenido fácil Ricca en el Málaga por culpa de las lesiones. "Es un muy buen momento, fue difícil la temporada pasada sobre todo por esas operaciones en el hombro que no me dejaban jugar. Fue un año muy complicado, pero ya quedó atrás, lo he podido superar y estoy contento", recuerda el infatigable defensa charrúa.

El portador del brazalete mantiene un idilio con la grada que se está acentuando a medida que pasan los partidos. Ricca lo tiene muy presente y, como buen capitán, pone al colectivo por delante. "Agradecerles el apoyo que han dado desde que empezó el campeonato. Han estado siempre y cuando jugamos con el apoyo de ellos tenemos un plus, y se ve en los partidos. Esperemos seguir regalándoles victorias y que nos sigan apoyando, porque necesitamos ese aliento y el equipo da ese plus cuando lo tiene", lanzó Ricca con la certeza de que la gente también agradecerá que se le otorgue esa importancia. Palabras sabias de un muchacho que es el capitán más joven de Primera y Segunda.