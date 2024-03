Roberto, baja en la lista de convocados para el Atlético Sanluqueño - Málaga CF

Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación a un par de días del partido que el Málaga tiene que disputar en el campo del Atlético Sanluqueño. Confirmó que Roberto Fernández será baja para esta cita y que no estará en la lista de convocados, que dará el sábado 9 de marzo. Sí considera que Juanpe puede desplazarse con la expedición blanquiazul.

“Roberto no va a estar, la semana que viene va a estar. Manu Molina creemos que también la próxima. Podríamos forzar pero no creemos que sea el momento. Juanpe una sobrecarga, se entrenó y a ver cómo está. Si llegan esas finales que no hay más detrás… para jugar hay que entrenar desde el día menos tres y para ir convocado desde el día menos dos hay que entrenar y estar preparado para ayudarnos, si no, no puedes ir. Cuando llegue el último contexto en el que hay que forzar cambiaremos la gestión del grupo. Ahora hay que estar al límite, cuanto más entrenas, mejor te encuentras. Juanpe creemos que va poder estar. Por lo demás, muy contento con el trabajo de los chicos. No es momento de forzar a Roberto. Hay que respetar el cuerpo, el físico y la mente de Roberto. Si hubiese sido el último partido sí habríamos forzado. Ahora están apareciendo otras soluciones y eso es lo más importante en una plantilla de sentimiento colectivo”, explicó el de Nules.

Ante la baja de Manu Molina, hay diferentes alternativas. Pellicer abrió el abanico sin dar nada por sentado: "Tenemos varias posibilidades, hemos trabajado en varios escenarios y mañana daremos el toque final. Los jugadores que salgan que estén preparados, no voy a decir cómo vamos a jugar, pero es cierto que tanto Dani como Luca, que está ahora entrenando a buen nivel, pueden ser una opción. O meter un central más, o poner a Larrubia, Avilés o Juan… El otro día me fui contento por la continuidad, pero también por la tranquilidad que nos dieron los cambios que antes en algunos partidos no nos la daban”.

“En un contexto de partido en el que ellos quieren que tú les vayas a apretar y limpiar líneas de presión y te desorganices en la primera. Nosotros estamos siendo fuertes, pero también hay que ver el perfil de jugadores, no es lo mismo apretar con Roberto y Dioni que con otro perfil. Tenemos muy clara la idea, intentar quitarles el balón, ser protagonistas pero también manejar diferentes contextos, pero ese ADN no se nos puede quitar”, argumentó Pellicer.