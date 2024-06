Roberto, alerta amarilla en el Málaga CF

La Robertodependencia del Málaga CF se ha agudizado tras la exhibición del delantero cordobés frente al Celta Fortuna. Dos goles de jugador caro, y un nivel que solo hace aumentar. Es una pieza que además suma muchas cosas, la cantidad de situaciones que genera y a la hora de acaparar foco para la defensa contraria. Es el examen ahora más complejo para Roberto, ante un Nástic acostumbrado a no encajar, paradigma en ese fútbol que se tiene asimilado de la Primera RFEF, que no pasen tantas cosas y un guion estricto. Momento para los elegidos. Y Roberto lo es en este Málaga. Pero habrá que manejar una circunstancia incómoda en el partido de ida. El de Puente Genil está apercibido. En caso de una torpeza o mal manejo de la tensión, que en un partido de play off aumenta, o un árbitro de gatillo fácil, el pichichi malaguista se perdería la final de las finales en Tarragona, que supondría un destrozo terrible; además de perder infinidad de registros, la aparición de inseguridad, lógica, de no contar con el jugador que últimamente te saca de la trampa. Lo tendrá que manejar Pellicer con mucha cautela, y el futbolista aplicar esa madurez que tiene. Tiende ir al límite, que habla bien de las virtudes de Roberto, pero tendrá que manejar el freno. Esa fuerte entrada a Javi Rodríguez, jugador del Celta, que le ocasiona la amarilla, una situación a evitar, pero va en el pack del canterano.

Tres goles de Roberto en el play off, que supone el paso más difícil para el futbolista en estos terrenos, más para un delantero centro y un finalizador. El Málaga juega para Roberto y este responde últimamente con una eficacia aplastante. No serán ajenos los futbolistas del Nàstic ante esta circunstancia. Lo normal será ver a Roberto acaparando mucho juego sucio, el ir poniendo a prueba su paciencia. En una mayoría de partidos saltan chispas con el central rival. Ese respeto se gana. Ya son 18 goles en la temporada. "Estoy centrado en hacer lo que tengo que hacer para que el Málaga pueda volver a donde se merece", decía en la zona mixta tras ganar al Celta. Es otra dimensión al Roberto que arrancó el curso, aún sin terminar de explotar. Tiene toda la semana para hacer ese otro trabajo, seguro que ya está Pellicer modo Pepito Grillo.

Einar, en boca del malaguismo

La resaca del Málaga-Celta Fortuna recae en la exhibición de Einar Galilea, que entró en el descanso y daba una clase de seguridad como pocas veces se recuerdan en La Rosaleda, en la última etapa. "Lo estuvimos hablando aquí de que la cosa es sumar. Se ha torcido el partido y me ha tocado entrar, pero lo importante es lo colectivo y ojalá no hubiese sido necesario que tuviese que entrar. Estamos todos remando por un bien común. Cuando no salgo titular, no pasa nada, porque sé que van a defender como si estuviese yo. Estamos todos en el mismo barco para conseguir el objetivo común", explicaba el vasco.