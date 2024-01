El 'juicio de las camisetas' de BlueBay, para el 30 de enero

Uno de los frentes que mantiene abierto el Málaga desde que lo gestiona José María Muñoz atañe a la hotelera BlueBay, que se introdujo en el universo blanquiazul a través de un acuerdo con el jeque Al-Thani que todavía está en manos de la justicia. Pero este caso es otro y tiene que ver con la reclamación de más de dos millones de euros a la empresa de Jamal Satli Iglesias por una publicidad en las camisetas que nunca fue satisfecha. En sus respuestas a la APA, el administrador judicial reveló que el juicio está fechado para el 30 de enero de este 2024.

"La audiencia prevista para el 23 de mayo fue suspendida porque renunciaron sus letrados el día anterior. El juzgado ha señalado para el 30 de enero de 2024 la celebración de la audiencia previa", respondió Muñoz a los minoritarios por escrito a la tercera pregunta realizada en la Junta de diciembre pasado.

Muñoz comunicó en su momento al Juzgado de Instrucción Nº 14 de Málaga que la hotelera debía satisfacer todavía, como patrocinador del club (en la espalda, debajo del número, en la camiseta y en diversos lugares del estadio) en la temporada 2013/14 un total de 2,65 millones de euros al no haber constancia de pago por ese acuerdo suscrito por dos temporadas.

La policía judicial lo acreditó en 2021

Queda acreditado en el informe que el Málaga sponsorizó a favor de Bluebay y que existe una prestación no cobrada. En su día, el entonces hombre fuerte de la entidad, Moayad Shatat, fue el encargado de presentar el acuerdo. Se pretendió documentar esta relación en diversos contratos modificados durante la temporada y que se reforzó con diversos pagarés por parte de BlueBay que no fueron presentados al cobro ni se procedió a la ejecución de los mismos. Es más, este impago generó una situación deudora ya que esa cantidad está gravada por el valor añadido y esta cantidad impositiva pasó a deberla el club a la Agencia Tributaria. Los tres pagarés emitidos por la hotelera con las cantidades fraccionadas pertinentes del contrato consistían en 1 millón, 0,9 millones y 0,75 millones.

"Se constata lo manifestado por Gonzalo Hervás [director general de BlueBay] en los medios de comunicación, de que no había intención de abonar esos pagarés (es decir, que no había intención de pago 'ab initio' y desde el origen ya existía voluntad de simular una relación comercial configurando unos pagarés a los meros efectos de simulación). En cualquier caso, la prestación del servicio por parte del Málaga se llevó a cabo durante la primera temporada cumpliendo con lo acordado en el contrato, no recibiendo contraprestación alguna", concluye el informe recogido por la emisora.

"Entre la multitud de documentación que había en el Málaga descubrimos el contrato de publicidad. Chequeamos si había tenido reflejo en las cuentas del club o cuentas anuales. Lo comunico al juzgado y quiero conocer qué cruce de información ha habido entre los directivos del Málaga de aquel momento y BlueBay. Como no lo puedo hacer acudo al juzgado. No me consta ese pago ni esa compensación e hice un requerimiento notarial para que nos paguen", explicaba en su día José María Muñoz sobre ese contrato no satisfecho.

Lo que decía BlueBay del caso el pasado junio

"No podemos tolerar esta afirmación tan atrevida e impropia: -La mercantil propietaria de las acciones es Management Empresarial Málaga SL. La mercantil que firmó el acuerdo de las camisetas en 2013 fue GrupoBlueBay 2000, SL. El Administrador Judicial ha tenido oportunidad más que suficiente para conocer las circunstancias del apoyo realizado en las circunstancias en que eso ocurrió, pero prefirió presentar la Demanda, no por un interés en el cobro de una cantidad que no se debe, sino para lo que ahora se está materializando: presentar un titular en cada comparecencia para tratar de deslegitimar al grupo que está detrás. Llama la atención que el MF haya comprado esta mercancía y no espere a que el Juzgado resuelva al respecto", proseguía la defensa de BlueBay.

"Concluimos manifestando que no hemos recibido resolución de Su Señoría respecto de la Modificación o Cese del esquema de Administraciones Judiciales en las sociedades afectadas alrededor del MCF. Entendemos que es un tema pendiente que amerita resolverse en un sentido o en otro, tomando en cuenta que ya cada parte se pronunció al respecto", describía en un escrito que se mandó a la jueza Ruiz González.