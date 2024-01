Dani Lorenzo, el chófer de Aarón Ochoa

Dani Lorenzo se ha ganado con el paso de los años y su evolución como futbolista, su lugar en el primer equipo del Málaga CF después de haber pasado unos meses cedido en la AD Mérida, donde se convirtió el centrocampista en uno de los referentes de la plantilla y, como consecuencia, conoció la Primera Federación antes de que se diese el descenso de la entidad de la Costa del Sol a la categoría de bronce del fútbol español. El centrocampista se ha convertido en "uno de los mayores" con solo 20 años y habló sobre esto en su paso por 'Área Malaguista', donde fue entrevistado por Félix Godoy.

El futbolista se mostró como un "hermano mayor" para los futbolistas procedentes de la cantera del club de Martiricos, aunque, especialmente, para Aarón Ochoa, quien lleva en su coche, como si fuese un chófer. "Siempre que veo un chaval de la cantera como por ejemplo Aarón Ochoa que es de Marbella también y lo llevo con el coche, siempre me veo muy identificado", reveló el ex de la cantera del Real Madrid CF. El futbolista también quiso revelar el motivo de porque se siente así, cuando llegan los más jóvenes a la disciplina del primer equipo: "Hablo como un viejo, pero tengo 20 años. Pero los veo que van dando sus primeros pasos con el primer equipo y me veo reflejado y me hace ilusión e intento ayudarlos".

Después de esto, habló sobre su impresión sobre la nueva perla de la cantera de la Costa del Sol que con 16 años está impresionando a propios y extraños. "Me impresiona mucho su descaro y su personalidad. Yo que soy de los jóvenes de la plantilla, lo veo y digo es que le saco cuatro años", argumentó. Además, tuvo unas palabras sobre la actuación de su compañero en Copa del Rey: "El otro día jugado contra la Real Sociedad, un equipo de Champions, él jugaba como si fuese con el filial".

En la entrevista ya mencionada, Dani Lorenzo tuvo que responder sobre el movimiento en el mercado de Dean Huijsen, que ha abandonado la Juventus para irse cedido a la AS Roma a las órdenes de un entrenador de talla mundial, como es el caso de José Mourinho: "Ochoa me contó que coincidió con él. Lo conozco y lo he seguido en su carrera, pero no hemos jugado juntos".

Su relación con Cristian Gutiérrez

Dani Lorenzo comentó también que antes de llevar a los entrenamientos a Aarón Ochoa compartía coche con Cristian Gutiérrez, que también es marbellí y residía muy cerca del actual jugador del Málaga CF. El centrocampista comentó que siguen hablando y que están en contacto, a pesar de la distancia.

El futbolista de la entidad de la Costa del Sol opinó sobre la salida del lateral del club malaguista y también tuvo buenas palabras de él como persona: "No quería que se fuese. Éramos hasta compañeros de coche, pero tengo muy buena relación con él. Es una persona espectacular. Le deseo lo mejor siempre. Lo está haciendo bien para ser su primer año. Está en un equipo que lucha para ascender a Primera División. Estoy convencido de que si la situación hubiese sido diferente, se hubiese quedado, pero le salió una oportunidad que él consideraba que la tenía que coger. Al final, cada uno debe buscar lo que cree mejor para él".