Roberto: "Esto es un golpe fuerte en la mesa; se ha visto al Málaga de verdad"

Roberto Fernández hablaba en sala mixta de la Nueva Condomina. El delantero se encontró con el gol tras nueve partidos de sequía, pero su producción en el campo siempre ha quedado intacta. "Sabíamos que teníamos que venir aquí a darlo todo, más que en jornadas anteriores. Nos ha salido todo perfecto, las ocasiones, las jugadas a balón parado. Ha sido un partido completo", destacaba esa excelencia. "Estamos trabajando bien en el día a día para ayudar al equipo. Es verdad que llevábamos una pequeña racha sin marcar, pero sabía que hoy tenía que ir para dentro la que tuviera y así ha sido".

"Después de los últimos resultados no estábamos siendo nosotros. Hoy se ha visto al Málaga CF de verdad. Un equipo con gran intensidad, que juega bien al fútbol. Nos ha venido muy bien. En un campo así hay que intentar marcar el máximo número de goles posible porque ellos se pueden meter. Si pudiese haber llegado el quinto, mejor. Nuestro rival estaba cansado y había que aprovecharlo. Esto es un golpe en la mesa, sobre todo para los siguientes partidos. Viene bien para estar más convencido en esa vuelta en La Rosaleda, con esa confianza y motivación, habrá que salir igual que hoy o mejor", aviso al resto de rivales y un vestuario que recobra esa autoestima perdida en semanas anteriores. Otro aspecto reseñable del 1-4 fue la remontada. "No nos creíamos ese penalti. Pero ha sido temprano, teníamos la mentalidad de que podíamos remontar el partido perfectamente y así ha sido".

Genaro: "Los pies en el suelo"

"Se ha hecho un partido bastante bueno. La gente ha podido disfrutar. Ha merecido la pena el viaje que se ha pegado la gente. Con respecto al equipo, hemos estado bien armados, buen trabajo que se hizo durante la semana. Hemos propuesto esa idea de partido que ha salido a la perfección", explicaba Genaro Rodríguez en zona mixta, autor del empate en un momento difícil, tendencia goleadora que no es casualidad. "En juveniles jugaba un poco adelantado; he dicho siempre que en jugadas a balón parado me gusta llega, también en segunda línea. Al final es un aliciente para el equipo y ojalá poder seguir ayudando. El Murcia nos planteó un partido que sabíamos y pudimos tener esa lectura, cuándo iniciar la presión; pese a la mala suerte del penalti, pudimos sobreponernos y tener esa efectividad. Ahora hay que tener los pies en el suelo y ratificar esto en casa, devolver esa alegría y hacer ese fortín.