Clasificación de Primera RFEF: El Málaga recupera el paso

El Málaga CF se mantiene en la tercera posición de la clasificación del Grupo 2 de Primera RFEF después de 14 jornadas disputadas. Los blanquiazules cortaron la sangría con una goleada en Murcia por 1-4 y suman ya 28 puntos. Por delante continúa el líder Castellón (34 puntos), que tras perder en Can Misses por 2-0 ante un Ibiza que está ya a uno punto con 33. El derbi andaluz entre el Córdoba y el Antequera ha servido para decidir la cuarta y quinta plaza provisional. 26 y 24 puntos respectivamente.

Por detrás, el AD Ceuta y el CF Intercity están bien posicionados con 23 puntos, pero perdieron una gran oportunidad en esta jornada tras empatar 1-1 en los campos de Atlético Sanluqueño y Linares Deportivo.

En la zona baja, el UD Melilla es el farolillo rojo con 6 puntos. Recreativo Granada y AD Mérida están con 9 justo por encima. Atlético Baleares, que ganó 0-2 al filial nazarí, se pone con 11, cerquita de la orilla. El Linares está cerrando el descenso en la 16ª posición con 13 puntos, los mismos que el Sanluqueño, próximo rival del Málaga en La Rosaleda.

Pellicer tras el partido

"Creo que ha sido el partido más completo de mi segunda etapa, por el escenario, la entidad del rival, el perfil, sobre todo la segunda parte. Hemos hecho grandes partidos. Recuerdo el de la temporada pasada ante el Villarreal B, donde nos faltó marcar más goles. Supimos encajar los golpes que nos dio el Murcia, esperar nuestro momento, y ya en esa segunda parte esa acción de Murillo nos ha dado tranquilidad, un contexto diferente para poder jugar con la ansiedad del rival. Alfonso últimamente ha tenido situaciones de meternos en partido, hoy no la ha habido, tampoco desacierto nuestro. Pudimos aprovechar esos espacios, que seguro no tendremos con el Sanluqueño, ahí los tendremos que buscar", dijo Pellicer.

"El otro día fuimos un equipo irreconocible tras encajar el gol, ya no solo por un aspecto mental, luego hay que ser mejor técnicamente y físico. Hoy estuvimos muy bien. Pudimos empatar rápido y nos ayudó. No es todo mental. En épocas anteriores el Málaga era un equipo al que le costaba remontar, el otro día tuvimos opciones pese a no estar bien, aquí lo conseguimos. Nos tiene que venir bien el aprendizaje de los últimos partidos. Sabiendo que hay que ir al límite, regirnos al trabajo de la semana y ser reconocibles", añadió.