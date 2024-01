El Málaga Femenino derrota al Cacereño (2-0)

Málaga CF Femenino y Cacereño Atlético se enfrentaron en el Estadio Los Manantiales para disputar su partido correspondiente a la jornada 15 de Segunda Federación. Las locales, que jugaron con la primera indumentaria, partían en la jornada en la undécima posición con 16 puntos, mientras que el equipo visitante lo hacía octavo con 21 puntos. El once titular elegido por Miguel Aquino para el partido fue el conformado por: María Arrabal; Olmedo, Yoli, Ruth, Encarni y Farfán; Lucía Nunes, Nerea y Felicité; Noelia y Estefanía.



En una mañana soleada en el Estadio de Los Manantiales, el primer gol no se hizo esperar. En el minuto 2 de partido Encarni firmó el primer tanto del encuentro al aprovechar un buen centro desde el saque de esquina (1-0).



El equipo de Miguel Aquino se plantó sobre el terreno de juego con una propuesta de juego que dio lugar a varias ocasiones que las locales no pudieron materializar en gol por muy poco. Por su parte, el Cacereño aprovechó en el minuto 14 la primera ocasión para poner el empate en el marcador con un gol de María Herrero, que remató un balón llovido al borde del área (1-1).



El conjunto local no bajó los brazos y se repuso con un gol de Noelia, que en el minuto 19 materializó un gran pase en profundidad cruzando el balón en el mano a mano frente a la guardameta adversaria (2-1).



Poco duró la alegría para el equipo local, que vio como en el minuto 27 el Cacereño empató de nuevo el partido. En este caso Inma aprovechó un centro desde un tiro libre para vencer a María Arrabal y poner el 2-2 en el marcador.



El partido gozó de un ritmo frenético, con muchas ocasiones y remates para el equipo local. Las de Miguel Aquino consiguieron deshacerse del empate tras una gran jugada y un centro lateral que aprovechó Nerea Valeriano en el 37' para rematar a placer y conseguir el 3-2 con el que el partido se fue al descanso.



En la segunda parte el equipo local salió al campo con el mismo once, mientras que el equipo visitante realizó dos cambios. El partido tuvo un ritmo más calmado y ambos equipos tuvieron posesiones largas, pero no ocasiones claras como sí hubo en la primera mitad.



La ventaja por la mínima para las locales perduró hasta el minuto 93, cuando Yessenia puso el punto y final a un partido en el que las locales se llevaron los 3 puntos de un encuentro muy disputado que el conjunto blanquiazul terminó venciendo por 4-2.