La Rosaleda firma una temporada con más de 20.000 asistentes de media seis años después

Se dice que los amigos se demuestran quienes son de verdad en las malas, pues los aficionados también o, al menos, esa es la lección, que han dado los seguidores del Málaga CF en la temporada actual, porque ha recibido un apoyo que llevaba años sin recibir el primer equipo de la entidad de la Costa del Sol.

Este curso La Rosaleda ha vuelto a firmar una media superior a 20.000 asistentes por encuentro seis años después de no llegar a esta cifra desde la campaña 2017/18, en la que el club de Martiricos sufrió el descenso a Segunda División tras mostrar un paupérrimo rendimiento deportivo y unos resultados dignos de lo que acabó sucediendo.

En aquella temporada en cuestión, las gradas del templo blanquiazul recibieron 20.333 asistentes de media por jornada, mientras que la actual se ha superado levemente esos números al alcanzar los 20.572 de promedio. Sin embargo, si miramos un año atrás y la comparamos con la 2016/17, pues ya podemos ver cotas mayores a las actuales al registrar 21.941 personas de media por partido en La Rosaleda.

Todavía la temporada de este Málaga CF no ha acabado, pero los números de la temporada regular ya son los que son y los que se registren en el play off de la fase de ascenso a Segunda División no serían una comparación completamente justa con los de unas temporadas, en las que no existía esta posibilidad o simplemente no se daban este tipo de encuentros por el rendimiento del equipo en función de si estaba instalado en la élite del fútbol español o en la categoría de plata que son las divisiones en las que ha competido estos cursos previos a tener que jugar en el fútbol no profesional después de más de dos décadas entre esas dos competiciones nacionales.