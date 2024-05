Las entradas de la vuelta del play off, a la venta para abonados

Ya está aquí el play off de la fase de ascenso a Segunda División y es que ya comienza este mismo sábado con un duelo de suma exigencia ante el Celta Fortuna y la semana siguiente será la vuelta en La Rosaleda y ya se pueden adquirir entradas para este encuentro que será vital para el devenir de la entidad de la Costa del Sol y de qué categoría será en la que jugará el próximo curso.

El club de Martiricos ya ha puesto a la venta las localidades para ese duelo y es que los abonados van a tener prioridad sobre el resto de aficionados, porque la podrán adquirir desde el lunes 27 a las 12:00 horas de la mañana hasta el martes 28 de mayo a las 23:59 horas de la noche. Una vez se termine este plazo de cortesía con esta parte de la afición, pues se abrirá la venta al público general para que termine de venderse el resto de entradas disponibles.

Todo este proceso se ha abierto, aunque todavía no se conozca ni el horario ni el día del partido de vuelta para poder agilizar el proceso y que no lleguen problemas ni las prisas en los días previos a un encuentro, en el que La Rosaleda debe ser una caldera y debe registrar una gran entrada.

Además de todo esto, los abonados que hayan acudido a seis partidos o más durante esta temporada no tendrán que realizar ninguna gestión adicional para obtener su localidad en las gradas para este encuentro, mientras que los que hayan ido solo cinco o menos veces, pues sí que tendrán que reclamar su entrada de forma completamente gratuita hasta 72 horas antes de que se dispute el duelo vital por acceder a la segunda ronda de este play off de la fase de ascenso a Segunda División. En caso de no sacar la entrada, su asiento se liberará para la venta al público general.