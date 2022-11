Rubén Castro, primer partido en blanco con el Málaga CF

Cuando los resultados no llegan, las dudas alcanzan a todos, incluso a los que parecen intocables. Rubén Castro no tuvo un solo minuto en el partido entre el Málaga CF y el Real Zaragoza, algo que no había pasado en toda la temporada. El delantero canario había sido titular en 14 de los 15 partidos ligueros que se llevaban disputados hasta llegar a La Romareda.

De hecho, Rubén es el futbolista que más minutos acumula de toda la plantilla malaguista. 11 de sus 15 partidos los disfrutó completos y sólo fue retirado en tres ocasiones (Tenerife, 68'; Lugo, 86'; y Sporting, 68') para un montante de 1.227 minutos. Su única suplencia había sido en Butarque, pero porque se trataba de una jornada intersemanal y muy exigente, aunque terminó entrando en la segunda mitad (72').

Nadie en la entidad ha comunicado que pudiera sufrir algún tipo de percance o lesión, parece que obedece a una decisión técnica. Castro, de hecho, había jugado hasta media parte en la cita de Copa del Rey ante el Peña Deportiva. Sin embargo, en Martiricos se venía rumiando que quizás había que tocar ya su tecla y probar con otro ataque en el que no formase parte de la ecuación. Después, dado el desarrollo del encuentro, Mel prefirió no contar con él.