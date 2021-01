Salva Ballesta: "Lo que está haciendo Pellicer es de chapó"

Salva Ballesta está ahora a los mandos del Algeciras, que camina con paso firme por Segunda División B. Pero también es un histórico del Málaga, al que sigue de cerca incluso comentando algunos encuentros. El ahora entrenador estuvo en el programa Área Malaguista y habló acerca de los blanquiazules, ensalzando la labor de su homólogo, Sergio Pellicer.

"Para mí lo que está haciendo Pellicer es de chapó, sobre todo en un club que no tiene las posibilidades de otros a nivel de contratación, de salarios, los impedimentos, el tema del Covid, la necesidad de llevar a jugadores de la cantera, no poder tener un equipo competitivo para optar a las primeras plazas… Estar en esos puestos y con una serie de malos resultados aún se mantiene en la zona media, yo creo que es de elogiar", sostuvo en su intervención en el programa de 101 Televisión.

"Sí es verdad que en algunas ocasiones nos hemos quedado con la sensación de que si hubiera ganado dos o tres de los partidos de casa que lleva jugados, estaríamos hablando de un equipo que podría aspirar a meterse ahí arriba. Creo que ya ha dejado pasar esa oportunidad y ahora lo que tienen que hacer es asentar el proyecto, no descender. Me incluyo entre los que pensaban al principio que lo íbamos a pasar bastante mal. A ver si se puede asentar, ir haciendo una plantilla más competitiva y en dos o tres años estar en Primera, que es donde debía estar. Esta situación ha permitido que suban canteranos y todos han dado el tono, eso está muy bien porque eso no deja de ser valor para el Málaga", continuó.

Desveló también que el conjunto malacitano envía a ojeadores al Nuevo Mirador a ver en directo a algunos de sus futbolistas: "Sí me ha llegado alguna vez información de que se acreditan. Eso está muy bien. Primero porque significa que la gente que trabaja en el Málaga a nivel de scouting se está moviendo y que se están haciendo las cosas bien. Me ha llamado personalmente gente de Villarreal, Espanyol y Osasuna preguntando por jugadores. Es lógico, que los ojeadores se fijen en los tres primeros, no en los tres últimos. Y bueno, estamos nosotros ahí. Si fuéramos últimos no vendría ni el Tato.

Algeciras

El que fuera pichichi de Primera y Segunda División marcha actualmente líder del Grupo IV con 24 puntos con su Algeciras. “Allí se le dedican muchísimas horas, supongo que como en todas partes. Somos seis tíos en el cuerpo técnico y prácticamente estamos desde que empieza el día, desde las 9:00 hasta largas horas de la tarde y a veces de la noche. Siempre con el paraguas de los buenos resultados. Cuando hay buenos resultados, todo entra. Lo técnico, lo táctico, los jugadores aceptan… Si encima tienes un rollo como el que tenemos con la plantilla y todo lo que rodea al club, pues hace que nadie se quiera ir de las instalaciones. La gente está disfrutando mucho, estamos disfrutando mucho”, contó El Aviador.

Es lícito que se sueñe con Segunda, pero es cauto: "Lo que sí tenemos cada vez más cerca es la Primera División RFEF, lo que todo el mundo llama Segunda B Pro. Ese pasito, tendríamos que hacerlo muy mal para no meternos. Quedando la primera fase del torneo entre los tres primeros te garantizas ese ascenso. Luego viene otro cantar, que es enfrentarte a los mejores de los otros subgrupos. El equipo está muy preparado, mentalmente muy fuerte. Con los dos refuerzos que vamos a hacer aumentaremos el nivel competitivo de los jugadores en determinados puestos. Claro, luego te vas a medir a mastodontes. Imagino que andarán por ahí el Ibiza, Badajoz, Logroñés… Si conseguimos entrar en este campeonato, estoy seguro de que vamos a hacer cosas importantes”.

Interés en sus jugadores

“Ojalá se los llevaran. Hoy me habló el entrenador del Formentera para preguntarme por un jugador que tengo yo y se lo he puesto... Aunque fuera malo le diría que es el mejor. Yo jamás le cortaré las alas a un jugador por ambición propia. Qué va, qué va. Para mí sería una maravilla que se los llevasen. Eso sí, que me dejen al que sea cedido hasta final de temporada. Pero es que son sus carreras, sus ilusiones, lo tengo clarísimo”, dejó claro el maño.

No le ha sido fácil ir construyendo una carrera en los banquillos tras algunas experiencias, ahora siente que recoge frutos: "Quizás he tenido que aguantar determinadas circunstancias, pero al final la fruta cae por madura. Esto de ser entrenador o te apasiona o lo demás es mentira. Es una presión que te permite entrenar 36 horas al día. Fíjate si es difícil. Como no le dediques pasión, sacrificio e incluso dejar a la familia, es muy difícil. Ojalá crezcamos de la mano del Algeciras. Hay buenos proyectos de futuro, como todo en la vida, estamos en un mercado y cuanto más grande sea el equipo y el objetivo, pues mejor”.