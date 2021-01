Álex Mula, de la "vendetta" contra el Málaga a recular

Parece que Álex Mula no tiene problemas en mostrar públicamente su animadversión al Málaga, de donde salió este pasado verano a pesar de que la dirección deportiva y el entrenador contaban con él. El canterano, ahora en el Fuenlabrada, dejó un comentario en una publicación de Instagram de Iván Rodríguez tras el Málaga-Ponferradina.

El catalán, formado en la cantera del Málaga, dejó el siguiente escrito en los comentarios de la foto de su amigo y excompañero: "Phillip Lahm, mi hermano. ¡Vendetta!". Si bien el futbolista escribió mal el término italiano designado para venganza. Parece que guarda cuentas pendientes, pero el hecho de no ser más concreto ha provocado que muchos malaguistas se den por aludidos y lo entiendan como una ofensa a la entidad que le abrió las puertas del fútbol profesional.

Hay que recordar, por dar algo más de contexto, que por problemas internos ambos jugadores (junto a José Rodríguez) se quedaron sin ficha en el verano de 2019 y acabaron saliendo como cedidos en el mercado invernal. Este verano pasado, ya sin ninguno de los causantes de su situación en la entidad, Mula tomó la determinación de marcharse definitivamente de Martiricos aunque Manolo Gaspar contaba con él como uno de los 18 hombres con ficha profesional.

Mula borró su mensaje y publicó seguidamente un texto en el que quiso dar sus explicaciones y excusarse por lo sucedido, negando que tuviera alguna intención de ofender y apuntando que se dirigía en tono de broma a Iván Rodríguez y los destinatarios no son ni la afición ni los actuales dirigentes. No acaba de tener mucho sentido porque si no se dirige a nadie que tenga ya que ver con el Málaga, ¿por qué es una vendetta que Iván juegue y gane en La Rosaleda al equipo blanquiazul?

"Quería pedir perdón por un comentario desafortunado que he hecho a la gente que le ha dolido y quiero aclarar que no iba dirigido a la afición ni a la directiva de ahora. Era para los que nos hicieron lo que nos hicieron y una broma entre colegas, pero es verdad que está fuera de lugar porque los que nos hicieron eso ya no están en el Málaga, algo que ya me ha quedado claro. La afición dio la cara por nosotros y a ellos les pido perdón si han pensado que iba dirigido en su dirección porque no era mi intención. Me he equivocado en ese aspecto, así que recapacito; vendetta para los que nos hicieron eso en su día, que gracias a dios seguimos dedicándonos a lo que nos gusta. Realmente al Málaga no le deseo nada malo, así que retiro lo dicho. Estas cosas se quedan aquí ya porque lo último que quiero es ser desagradecido, sé de dónde he venido. ¡Un abrazo!", argumentó Mula.