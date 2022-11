Salvar al soldado Castro

Si Rubén Castro ya no marca ni de penalti, Pepe Mel tiene trabajo por delante. El delantero canario sigue sin arrancar con el Málaga CF en esta compleja temporada 2022/2023, en la que está estancado con tres goles tras 16 partidos disputados (y casi todos los minutos). Hasta la fecha no es que hubiera disfrutado de demasiadas ocasiones claras de gol, pero ante la Ponferradina tuvo una clara en juego y la pena máxima.

De Rubén sólo se hablan maravillas. Profesional de los pies a la cabeza, si continúa en el fútbol profesional con 41 años y siendo un referente en la categoría, no es por casualidad. Pero con el Málaga cogido con pinzas todavía, los rivales suelen centrarse en desconectar a Castro del resto, aislándolo en la medida de lo posible.

Mel lo sabía y así lo vino a recordar en la previa: "Rubén Castro es un jugador muy importante para nosotros. Creo que el error está siendo mío de no darle las facilidades para que él haga lo que mejor sabe, así que tenemos que sacar lo mejor de él. La mejor forma de hacerlo es que el balón llegue muchas veces dónde él juega, eso es lo que nos proponemos hacer mañana, que no va a ser sencillo, porque los equipos de David son equipos que defienden muy bien, que están muy juntitos, no dejan espacios y te hacen los partidos espesos".

Sin embargo, el partido salió mucho peor de lo que esperaba y al jugador se le nota en el verde la incomodidad y la desesperación. "Nos conocemos hace mucho tiempo y yo sé lo que siente Rubén. Lo que tenemos que seguir es insistiendo. Es un futbolista demasiado importante como para dejarlo a un lado. Hay que insistir en él, que nos ayude como tiene que hacer, que es con goles. Yo estoy seguro de que va a acabar superando los diez goles, estoy segurísimo. Lo importante es que el equipo crezca y si lo hace, estoy seguro de que Rubén va a crecer junto a él. Porque un equipo que genera cosas necesita uno que las remate y en esta Segunda División durante muchos años ha quedado claro que el mejor es él", aseguraba Mel después del triunfo ante la Ponferradina.

Atendiendo a sus registros históricos, no resulta raro esperar al menos diez goles del delantero canario de aquí al final de la temporada. No es descabellado, todo lo contrario, faltando 25 jornadas para el final liguero, una media de un gol cada tres partidos y pico para alcanzar la decena.