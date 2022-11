Pepe Mel: "Tenemos claustrofobia de estar en descenso"

El Málaga CF volvió a ganar en La Rosaleda y fue "sufriendo y luchando. El empate en Zaragoza nos supo muy bien y esta victoria mejor. Poco a poco si los resultados se dan iremos mejorando otras cosas. Lo importante era ganar", explicó Pepe Mel en zona mixta. Aunque el técnico madrileño confesaba que el vestuario "era una discoteca" tras el partido también aprovechó para recordar que la situación no cambia: "No hay celebración ninguna, para ellos es un desahogo, para todo el mundo. Se ha ganado a un rival directo en casa pero no hemos conseguido nada. El Málaga sigue en descenso por lo tanto no hemos conseguido nada".

Venía diciendo el míster blanquiazul que la suerte no favorecía a los suyos, sin embargo la historia cambió en su duelo ante la Ponferradina: "Esto no deja de ser un juego y la suerte siempre caía al otro lado. Vario ante el Sporting, en la copa y ahora. Gol anulado, lesión de un jugador importante, penalti fallado y gol en propia. La suerte está cambiando". Eso sí, también es crítico el responsable del banquillo de Martiricos: "Hay muchas cosas que resaltar y otras para mejorar. Lo importante era ganar, si empatamos nos vamos con cara de tonto. Me gusta como sufrió el equipo pero debemos dar un paso adelante".

Si algo es innegociable es que los jugadores se vacían en el césped, así lo confirmó Mel: "El último cambio lo han pedido tres a la vez. Febas ha estado muy bien, con Lumor hay que tener paciencia". El técnico blanquiazul dejó claro que se quitará un peso de encima cuando el equipo esté fuera de los puestos de descenso y recalcó que lo importante ahora es: "Hemos hecho 4 puntos de 6 posibles, ahora vamos a jugar contra el Levante. La clasificación en Segunda no importa, vamos con muchas ganas de ganar".

Además, también admitió que es normal que el equipo recibiera palos las jornadas anteriores: "Un equipo que va ultimo merece recibir palos para espabilar. Todas las cosas las hemos conseguido sufriendo, peleando, los futbolistas saben que no pueden bajar los brazos hasta el final. Nos sirve de moraleja, vamos a tener que luchar hasta el final". De hecho, negó que exista euforia con dicha victoria, todo lo contrario: "tenemos claustrofobia de estar en descenso".