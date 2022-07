Samu Castillejo, intensas horas en Valencia

El que fuera jugador del Málaga CF Samu Castillejo ha vivido unas intensas primeras horas como jugador del Valencia CF. El malagueño, después de tres temporadas en el AC Milan, regresa al fútbol español con honores y siendo recibido con una alta expectación. En apenas unas horas ha pasado el reconocimiento médico, ha ejercido de modelo, se ha entrenado, entrevista para su nuevo club, ha atendido a los medios...

Se reencuentra Castillejo con el primer entrenador que tuvo en el AC Milan, Genaro Gattuso. Abrazo, chismes en italiano y un empujón del nuevo míster marca de la casa. "Porque es el Valencia, a cualquier jugador le gustaría jugar aquí", respondió cuando le preguntaron durante su presentación que por qué había priorizado al club che.

Ha cambiado mucho desde aquel muchacho que cambió Málaga por Villarreal con lágrimas en los ojos: "No es como cuando llegué al Villarreal, que tenía 20 años, tengo 27 y experiencia por haber jugado con jugadores muy buenos. Espero enseñarle al grupo que siendo un grupo se pueden conseguir muchas cosas. Tengo una madurez y una forma de estar en el campo que antes no tenía. Mi rol favorito es extremo derecho, pero estoy a disposición de Gattuso para jugar donde me toque".

Primera entrevista de Samu Castillejo como jugador del Valencia CF: "He puesto todo de mi parte para poder estar aquí, estoy muy contento de estar en el Valencia CF"

Samu Castillejo en la rueda de prensa de presentación. Periodista: "¿Por qué has priorizado venir al Valencia CF?" Samu Castillejo: "Porque es el Valencia CF"