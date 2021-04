Scepovic: "Pensé que el gol era mío, en el autobús supe que se lo dieron a Lombán"

El gol del triunfo del Málaga en Lugo tuvo dos padres. Uno fue David Lombán, que ejecutó la falta directa. El otro fue Stefan Scepovic, que aprovechó el rechace del portero para que no hubiese discusión. Todos en el césped creyeron que el tanto fue del delantero serbio, pero luego llegó el acta arbitral y se le apuntó al capitán. Uno de los protagonistas habla de esta acción tan confusa pero anecdótica dado el resultado.

"El balón vino hacia mí, chuté para meterla. Como era tan rápida la jugada no sabíamos en el campo si el balón sobrepasó la línea. Pensé que el gol era mío. Después cuando estábamos en el autobús vimos que se lo dieron a David. El gol es de él, no pasa nada, los tres puntos fue lo importante. Igual hay que ir al VAR, así era gol sí o sí. Sin líos", comentó en los micrófonos de La Jugada de Málaga, en Canal Sur Radio.

El punta serbio también opinó acerca del videoarbitraje: "l VAR es una cosa buena, obviamente, pero hay que usarlo en algunas situaciones. Si es fuera de juego por un centímetro o algo así te puede beneficiar o perjudicar. No es fácil para un árbitro y el VAR ayuda, pero en muchas situaciones tú celebras el gol, después lo invalidan… te vuelve loco. Nosotros estamos para jugar. Con la presión de público igual son situaciones distintas".

Ahora piensa ya en el siguiente choque liguero contra el Albacete: "La Segunda es como es, da igual que sean colistas. Todos los partidos son distintos y difíciles, hay que entrar al partido como hasta ahora. Ganando el domingo damos un paso más hacia adelante".

Opciones de play off

"La ambición existe porque si no la tienes no juegas al fútbol. Pero no miramos mucho más hacia allá porque al final tienes que estar concentrado en lo más cercano que te viene e ir sumando hasta donde lleguemos. Pero ambición hay que tener y la tenemos".

Continuidad

"No hemos hablado nada todavía. Estoy contento, sigo trabajando y ya veremos más adelante qué va a pasar. Estoy concentrado en lo que viene ahora y ya veremos. Mi familia todavía no ha venido pero va a venir, mi hija es española".