Scepovic ya está inscrito en LaLiga y puede jugar el domingo ante el Tenerife

Stefan Scepovic ya está oficialmente a disposición de Sergio Pellicer. No ha sido hasta este jueves cuando la Federación de Japón ha dado el plácet y LaLiga ha validado la inscripción del delantero serbio para que pueda jugar en los últimos 13 partidos de temporada para paliar la baja de Pablo Chavarría.

Scepovic lleva en Málaga más de una semana y ya se había oficializado su fichaje en la anterior. De hecho, se desplazó hasta Logroño con el equipo por si había visto bueno burocrático. Algo que no se produjo, pero al menos bastó para meterse en dinámica con sus compañeros. Ya ha completado dos entrenamientos más con el resto del grupo y fue presentando en La Rosaleda, donde podría debutar este domingo contra el Tenerife si Pellicer lo estima oportuno. Con la carestía de efectivos por la sanción de LaLiga, cualquier ayuda era bienvenida. Y Scepovic era de los pocos jugadores disponibles que cumplían los requisitos logísticos y económicos que podía ofrecer el Málaga.

Pellicer espera del serbio que sea "una alternativa más en ataque, que andamos escasos. Viene a ayudar. Es una buena pieza para aportar. Alexander entró en dinámica rápidamente. Quedan 13 finales. Es un jugador más que nos va a ayudar. Está contento. Cuando vienen los recién llegados hay que tener calma con ellos. Es un soldado más en el escuadrón, para conseguir el objetivo. Cada semana vamos a intentar ajustar sin mirar excusas", decía el técnico castellonense.

Stefan, como se pondrá en la camiseta y asegura que le gusta que le llamen, asegura que ha mantenido entrenamientos diarios todos los días en Belgrado y que ya está preparado para jugar. "Es un grupo maravilloso, muy alegre, hay mucha ilusión. Cuando te encuentras algo así es más fácil. Agradecer a Manolo, al cuerpo técnico y a los compañeros que me han recibido bien. Cuando pasa así todo es más fácil", decía en su presentación, al mismo tiempo que se definía: "Me gusta ir al espacio, asociarme con los compañeros... lo que pide el míster estamos para cumplirlo, para hacerlo. No me gusta mucho hablar de mí, lo daré todo en el campo y espero que esté todo bien. Estoy en mis mejores años, durante toda tu carrera vas aprendiendo. Voy a darlo todo. No voy prometer nada porque no me gusta. Voy a darlo todo en el campo y ojalá que entre todos juntos hagamos las cosas como hasta ahora". Scepovic tenía buenas referencias de Málaga a través de Alexis Ruano y Juan Rodríguez, malagueños con los que coincidió en el Getafe.