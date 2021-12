Sergi Darder recuerda sus inicios en el Málaga CF

No son pocos los futbolistas que han pasado por las categorías inferiores del Málaga y que ahora muestras sus talentos en la élite. Uno de ellos es Sergi Darder. El centrocampista del Espanyol recordó su etapa blanquiazul en una entrevista concedida al diario AS en la que asegura que la suerte es fundamental: "Yo en eso he creído siempre. Mi debut en Primera es un ejemplo. Subí al primer equipo del Málaga una pretemporada, pero de cinco o seis del filial era el que menos jugaba, hasta el último partido del verano en el campo del Aston Villa. Me fue bien, marqué un gol y fui titular en la primera jornada de Liga. En cambio, si ese partido en Inglaterra me llega a ir mal dudo que hubiera jugado en Primera, siendo el talento el mismo".

Su talento se veía de lejos y por eso terminó derribando la puerta del primera equipo para comenzar una prometedora carrera. "En el Málaga esa había sido mi principal virtud. El golpeo desde fuera. En el área se me complica un poco más (sonríe). Pero al final todo es esa confianza. Todo jugador en Primera es bueno, de lo contrario no llega. La cabeza hace que rindas mejor o peor. Seguramente hace dos años todo el mundo me quería fuera del Espanyol, y era lógico. Todo es psicológico", confesó,