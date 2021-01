Sergio Pellicer compareció antes del partido copero ante el Oviedo. El técnico castellonense admite que le gustaría disponer de más jóvenes, pero la limitación federativa de un tope de seis canteranos en la convocatoria y cuatro sobre el campo limita las opciones. Es raro jugar ante un mismo rival dos partidos en 72 horas de dos competiciones diferentes, pero habrá que adaptarse.

"Después del largo viaje en bus, entrenamos el lunes y ahora entrenamos otra vez", decía Pellicer antes de trabajar y descartar a varios jugadores: "Jozabed e Hicham no van a poder estar aún y con Chavarría tenemos que ver si puede estar este miércoles o lo reservamos para estar el sábado. Contamos con Alexander, que ya está disponible y puede jugar ya. Vendrán todos al partido y en función de cómo estén ajustaremos lo máximo posible para poner un equipo competitivo, tenemos ilusión por pasar la eliminatoria. Queremos ir al frente juegue quien juegue, te puedes lesionar igual en un entrenamiento que en un partido. Vamos con la ilusión de ir pasando rondas en la Copa".

"Los jóvenes están ilusionados, va a participar alguno que no ha participado aún, pero sólo pueden entrar seis en convocatoria, en Liga está más abierto", lamentaba el entrenador malaguista: "Es una penalización para los chavales, me hubiera gustado que estuvieron más jugadores disponibles. Sólo se permiten seis jugadores con ficha del filial y después vamos a valorar si empezamos con tres o cuatro. Ya sabéis el alambre que estuvimos con el Logroñés, como el año pasado con el Deportivo, con cuatro del filial durante muchos minutos, exponiéndonos a perder el partido. A ver cómo está el grupo de jugadores que estuvo en Albacete, haremos el jeroglífico según cómo se encuentran".

Sobre la extrañeza de jugar dos partidos consecutivos ante el mismo rival en dos competiciones distintas, Pellicer decía que "los sorteos de Copa traen estas circunstancias raras. Nos vamos a enfrentar a un equipo con dinámica positiva, que va al frente, se ha reforzado, tiene una plantilla amplia. Ya lo podemos analizar el viernes, pero en Liga tiene menos puntos de lo que marca la clasificación. Van a hacer cambios, van a ser difícil prepararlo porque seguro que será diferente. Si nos preguntan a Ziganda o a mí te diríamos que preferimos ganar el partido de Liga, que es lo que marca el objetivo. Pero yo quiero ganar este partido, que es el siguiente, este de Copa. Tenemos que manejar varios registros. Será un equipo diferente en nombres a lo que haya venido jugando. Tenemos que afrontarlo con energía y optimismo, con menos jugadores, con otros que llegan tras un periodo inactivo. Que nos sirva para ese periodo de mejora. Cada vez que nos ponemos una camiseta del Málaga vamos a buscar la victoria. Es la curiosidad del calendario, jugar dos veces, pero hay que aceptarlo", analizaba el adiestrador blanquiazul.

"No voy a decir quién va a jugar. Es un debate por la posición tan específica", decía Pellicer cuestionado sobre si volverá a jugar Juan Soriano en la portería: "Estoy contento con el rendimiento de ambos, han venido bien de vacaciones. Ha venido jugando Dani en los últimos partidos y ha dado un rendimiento óptimo, pero hay que estar alerta, no sólo Dani o Juan, todos. Esta Liga es una trituradora y queda lo más exigente. Lo hecho nos vale de poco, ahora viene lo que realmente marca el objetivo. Nos jugamos todo en la segunda vuelta y necesitamos que entrenen bien y estén preparados. Esa será mi idea. Si alguien debe saberlo antes serán los jugadores".

Acerca de las cualidades del Oviedo, decía el entrenador que "es un equipo que en el partido de Copa anterior hizo muchísimas rotaciones, se lo puede permitir. Empezó dubitativo la Liga, pero es junto a nosotros y alguno más de los equipos que tiene menos puntos por lo que ves en desarrollo de partidos. Analizas a un rival en sus líneas y en todas son completas, mezcla de veteranía y juventud, y tiene una línea de ataque con gente dinámica, con Nahuel, Blanco Leschuk, que lo conocéis aquí, Borja, Viti, Jimmy... Tiene muchísimo potencial. No necesita manejar el partido, con poco genera mucho peligro. Tiene personalidad. El partido del Mallorca, empatar como estaba el terreno, igualar un 0-2 y poder incluso ganar... Es mentalmente fuerte y su objetivo es estar lo más arriba posible. Apretarán arriba, amenazarán los espacios. Intentaremos buscar debilidades del rival, transiciones rápidas. Tenemos que trasladar en el campo el rendimiento".

Por último, Pellicer respondió a la pregunta de cuáles deben ser los objetivos en esta segunda parte de la temporada: "Tenemos un partido de Copa, los objetivos del año los sabemos perfectamente: sumar puntos, aumentar diferencia con los de abajo y ser ambiciosos. Sabemos las adversidades que tenemos. Queremos ser valientes, ir al frente. Tenemos que mejorar, ser más sólidos a nivel defensivo, que no pase nada en el partido tras marcar. Leía un dato ayer, que llevamos 30 partidos sin un penalti a favor. Indica que tenemos que pisar más el área rival, buscar un rendimiento óptimo de jugadores que no aparecen tanto. Estamos pasando muchísimas adversidades. Este equipo no se rinde y tendrá momentos difíciles, llevamos cuatro partidos sin ganar y hemos dado un rendimiento mejor que en otros partidos que hemos ganado. Queremos el mejor rendimiento de los jugadores, es lo básico. Hay jugadores mejor o peor y tenemos que encontrar ese equilibrio entre jugadores del filial y profesionales, que estén sanos".