Sergio Pellicer manda varios mensajes: "A veces subimos al altar a jugadores que no han hecho nada"

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF, habló largo y tendido tras la victoria ante el Atlético Baleares. Estaba contento con la victoria, pero le pedía más al equipo y mandó varios mensajes a sus jugadores, sobre todo a los más jóvenes. "A veces subimos al altar a jugadores que no han hecho nada", decía el técnico de Nules.

"Estos partidos los rivales quieren que se haga largo, que pasen pocas cosas. Teníamos que poner ritmo alto y asumir riesgos. Y lo marcaría todo la finalización. En los primeros minutos apareció el talento de los jugadores, con David Ferreiro tomando la decisión correcta. Somos el equipo que más remata a balón parado, pero nos costaba en finalización y lo hemos conseguido en el segundo. En la segunda parte debíamos haber darle continuidad, pero el rival quería vivir de las transiciones y balones en largo. El partido ha sido más plácido por esos minutos buenos al inicio y la finalización. No es nada fácil, viendo resultados, y ahora toca seguir mejorando", comenzaba el entrenador, que, no obstante, nunca es conformista: "Nos faltó en la segunda parte divertirnos más, con todo el respeto al rival. Una vez abres el partido, este equipo equipo empató en Castellón tras ir 2-0 abajo. Faltó el dinamismo, he hecho los cambios por gestión de grupo y porque a Roberto hay que cuidarlo y quitarle minutos. Contento porque era nuestra obligación ganar, hemos marcado tres goles. Ganamos en Granada 0-2 y nos faltaron cosas, esta jornada sólo perdió 1-0 con el Ibiza. Desde la humildad hay que seguir mejorando mecanismos y con los jugadores nuevos dar pasos adelante".

"Veo cosas del día a día de trabajo. Esos 15 minutos son buenos, hemos avasallado al rival, habría pocos espacios y hemos buscado otro perfil de jugadores, de ahí por lo que jugó Ferreiro. Dani Lorenzo sólo había entrenado un día y no queríamos arriesgar. Contra el Castellón nos vamos perdiendo y hacemos un muy buen partido. En Mérida ganamos y jugamos mal. La ambición es mejorar en continuidad de ritmo. Es muy bonito ganar 3-0 y ojalá sigamos, pero hay que mejorar", ahondaba Pellicer, que explicaba que "el gol de Roberto primero es de elegir bien, dar un pase con ventaja. La finalización no es sólo el remate, es elegir bien el pase, tener el timing adecuado. A Jokin le insistimos en que a veces mire el pase atrás. Trabajamos para mejorar al futbolista y mejorar decisiones, pero este deporte es de los jugadores".

Cuestionado por David Ferreiro y su estreno como titular, decía Pellicer que "en la primera parte él ha sido el que ha generado esa pausa, ese timing, ese pase, cómo detectar los espacios. Hablé con él antes de venir. Sabe a lo que viene. Competir, disfrutar y ayudar al equipo. Es un espejo para Cordero, Larrubia, Lorenzo, Kevin... El timing y dónde están los espacios en el fútbol. Tiene mucho recorrido y experiencia y hemos ganado esa pausa cuando nos enfrentemos a rivales con mucha densidad y pocos espacios".

Acerca de si le mejoró al equipo jugar con cuatro defensas en vez de cinco, decía Pellicer que "debate vais a tenerlo mientras esté yo aquí, ojalá que sea hasta final de temporada. Estábamos con tres atrás con Dani y Jokin más suelto, las estructuras de salida eran de defensa de tres, no va a cambiar. Haga lo que haga haré lo mejor del equipo. Más allá del sistema, la idea no cambia. Por ejemplo, Nelson y Einar conduzcan y aparezcan en área, lo hicieron. Hemos sido muy superiores porque se ha abierto muy pronto, era otro contexto, había que verlo todo".

También pegó algún palo Pellicer a Kevin: "Tiene que saber entender dónde está, se lo he dicho. Tenía que haberlo cambiado en el descanso. Los primeros han sido Roberto y Ferreiro. Tengo mucha confianza en él. pero no debe ir a impulsos. Hablo con mucha gente del club. Han llegado las cartas en Navidad y Kevin, David Larrubia, Roberto y Alfonso son los que más quieren los chicos. Todos estos pequeños ídolos tienen dobles deberes. Tienen que respetar valores, trabajos y cada día de entrenamiento. Puedo estar mejor o pero, pero si pierdo el balón no me puedo quedar parado, eso no lo negocio con nadie".

Acerca de si el equipo se acerca a su mejor momento, Pellicer dice que "está por llegar, tenemos experiencia en la primera vuelta, donde ganamos sin hacer mucho partidos complicados. HAy que tener la suficiente humildad para sabe que lo mejor está por llegar. Detrás del once inicial hay 12 que quieren jugar. Moussa sale de una lesión, Dani no jugó porque entrenó sólo un día, Murillo y Juande compitieron bien, tienen que ser un valor añadido. Tiene que quedar lo mejor, se han visto cosas positivas, pero el contexto de Melilla será totalmente diferente y hay que tener muchísima humildad. A veces subimos al altar a jugadores que no han hecho nada, queda mucho", proseguía Pellicer, que apelaba a que "la palabra es ambición, tenemos que pelear por lo máximo, la clasificación está ahí, los puntos están ahí. La temporada es muy buena, pero los rivales hacen puntos fuera de lo normal. Lo primeros que tenemos que preocuparnos somos nosotros. Los rivales van a tener que jugar uno de los dos entre los cuatro que entren al play off. Tenemos que tener esa ambición de pelear por lo máximo y no rendirnos. El equipo no se puede caer, hay distancia pero puedes entrar en dinámica positiva y negativa. En Melilla tenemos que estar todos apretados. Queda mucho, tenemos que mirarnos nosotros mismos, esa ambición y mejorar para que cuando lleguen esos momentos decisivos, estar preparados todos a nivel físico y emocional. De una semana a otra pasamos de todo a nada. Tenemos esa experiencia, lo están absorbiendo y para mí es muy importante. Vamos a ganar en Melilla y partido a partido. Somos el Málaga, pero no hay que saber dónde estamos".

Sobre Javi Avilés, Pellicer decía que "acaba de llegar, era un buen día por cómo ha ido el partido para verlo y creo que nos va a ayudar. He visto al chaval con mucha ilusión, tiene cosas que nos puede dar que no teníamos. Vamos a intentar que mejore sus registros, como con Roberto. Sus registros de goleador, en ataque, cuando tengamos espacios y esa velocidad por fuera nos puede venir bien. Nos puede dar la alternativa en profundidad. Para la gente nueva, David participa en Granada, juega un poco, tiene una semana de entrenamiento completa, entra en los mecanismos y ya es titular. Poco a poco".

Acerca del cansancio que pueden tener Roberto y Jokin, decía Pellicer de manera taxativa que "Son los que más esfuerzos de alta intensidad hacen, no se han perdido un entrenamiento. Cuanto más entrenas mejor estás, cuanto más corres, mejor te encuentras. En la defensa tengo un problema muy grande. Moussa no juega en Granada porque se lesionó, iba a ser titular. Es una buena competencia para que nadie se relaje, va a ser importante todo el equipo".

Preguntado por Dioni, Pellicer y la conversación que tuvo al ser cambiado, decía Pellicer "debe estar tranquilo. Era un partido complicado para él. Es muy asociativo, y con tan pocos espacios, con dos líneas en 10 metros y ya con Manu y la salida de los centrales nos valía. El necesita tocar balón, pero era un día para jugar más cerca de Roberto y esperar y fijar a los centrales. Él lo sabe, tiene que estar tranquilo, es el jugador con más talento para el gol en espacios reducidos. Muy contento con él".

Por último, Pellicer se refería a los jugadores de baja. "Los lesionados a corto plazo no estarán ninguno. Para la próxima semana igual Luca y Juanpe pueden estar para lo siguiente, pero para ésta es muy precipitado", cerraba.