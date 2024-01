El presidente del Ibiza: "Vamos a estar peleando con el Castellón por la primera plaza"

Amadeo Salvo, presidente del Ibiza, habló ante los medios de comunicación y dejó un mensaje claro. Ahora mismo entiende que el campeón del Grupo 2 de Primera RFEF saldrá del pulso que mantiene con el Castellón, próximo rival del Málaga en La Rosaleda.

"La temporada está siendo muy buena pero tenemos a un equipo que está siendo mejor que nosotros que es el Castellón. Creo que vamos a estar los dos arriba peleando por esa primera posición, pero estamos muy satisfechos con la plantilla que tenemos. Me atrevería a decir que es la mejor que ha tenido este club en su historia con independencia de las categorías. Ahora en la segunda vuelta nos lo vamos a jugar todo", comenzó.

"Nuestro objetivo inicial siempre ha sido jugar el play off. A principios de temporada sabíamos en el grupo en el que estábamos, con Málaga, Castellón, Murcia, nosotros... Éramos cinco equipos y vamos a pelear por estar ahí y la mayoría estamos peleando por estar ahí. ¿Quién va a ser el campeón? Es muy difícil, queda toda la segunda vuelta. Ahora, en la posición que estamos con un corte de 14 o 15 puntos se nos hace muy difícil mirar hacia abajo. Lo lógico y lo obvio es mirar arriba. Somos ambiciosos, pero también lo es el Córdoba, Castellón, Málaga... Queda mucho. Llegan los meses más duros, habrá más lesiones, esperemos que nos respeten. Pero también las habrá en los rivales. Hay muchos factores que afectarán a todos. Nuestro objetivo es mirar arriba", argumentó Salvo.

"Hemos tenido dos oportunidades de ser líder y no lo hemos logrado. Ahora el Castellón tiene unas salidas difíciles pero luego las tendrá fáciles y nosotros las tendremos difíciles. Tenemos que jugar con los mismos. Y tenemos seis o siete salidas parecidas. No nos preocupa hoy. Todo se va a decidir al final. Ojalá ganemos la liga pero si no felicitaremos al campeón y jugaremos el play off, que ahí no se garantiza nada. No tenemos prisa en nada", siguió.

Derechos televisivos

"La Primera RFEF, aunque sea un tópico, pero es muy complicada y competitiva, con desplazamientos complicados donde al final nosotros tenemos unos hándicaps con respecto a nuestros competidores porque aquí no hay derechos de televisión como en el fútbol profesional, donde se iguala un poco. Competimos con instituciones centenarias o casi centenarias como Málaga, Córdoba o Recreativo, donde tienen decenas de miles de abonados, con unos ingresos muchos mayores que nosotros. Y nos exigimos competir con ellos. El club tiene que hacer unos esfuerzos más grandes para intentar volver al fútbol profesional".

Mercado de fichajes

"Estamos trabajando, no tenemos urgencia ni necesidad. Plantilla compensada. Ha salido Abde cedido al Sabadell y si podemos cubrir esa plaza la cubriremos y si no, nos quedaremos como estamos. Es un mercado muy complicado, concreto, en Primera RFEF todavía más. En Segunda puedes reforzarte con un jugador de Primera RFEF, pero de la misma categoría no sacas a un jugador para irse a un competidor. El área deportiva está trabajando en ver qué necesidades puede tener el entrenador. La plantilla es de garantías para competir al nivel que estamos compitiendo".