¿Qué le pasó a Pawlowski?

El Málaga perdía en Zorrilla 2-1. A 15 del final, Pawlowski corre hacia el área rival, recibe el balón entrando, controla con la derecha orientándose con una media vuelta a la portería y marca un golazo con la izquierda sin dejar caer la pelota. El Málaga recordó hace poco la única diana del polaco con su camiseta que llegó a Martiricos con poco más de 20 años y habiendo sido internacional en la Sub-21.

Además del gol, una buena actuación frente al Barcelona y algún que otro detalle a las órdenes de Schuster. Pero no se adaptó y retornó la competición polaca donde tuvo campañas poco vistosas al comienzo, pero que terminaron con un buen año que le ha servido para ir a la Liga Turca esta temporada. En el Gaziantep, equipo de mitad de la tabla, juega pero no demasiado en su puesto de extremo, ha dado un par de asistencias. Espera asentarse y volver a una competición como la española, pero ¿qué le ocurrió en el Málaga?

Tomasz Cwiakala es experto en fútbol polaco, comenta LaLiga en el Canal + de dicho país: “Todo el mundo en Polonia esperaba que él consiguiera algún éxito en España porque sus inicios allí fueron buenos: marcó un buen gol y jugó bastante bien contra el Barça, pero luego no le ha salido tan bien. Ha vuelto a Polonia, ha tenido problemas en el campeonato polaco en la búsqueda de la regularidad, siempre le faltó regularidad, pero su última temporada antes de salir a Turquía fue bastante buena y ahí se empezó a decir que quizá Pawlowski hubiera podido volver a una de las ligas más fuertes, pero no fue así, se fue a Turquía. Realmente nadie habla de Pawlowski cuando se discuten los temas de la selección”.

El periodista va un poco más allá en el contexto del extremo zurdo a su llegada a la Costa del Sol: “Él ha dicho, incluso en una entrevista que en España se sentía muy bien físicamente, que era uno de los jugadores más profesionales en la plantilla del málaga pero que lo que le faltaba en aquella época fue entender conceptos tácticos porque le faltó inteligencia de campo. a veces no entendía lo que se exigía de él, pero no me refiero a los temas linguísticos, porque él empezó a hablar español rápidamente, si no que digamos que un jugador que sale de Polonia no tiene tanta inteligencia táctica, tanta sabiduría como un jugador español de la misma edad. Eso fue lo que le faltó a Pawlowski y lo admitió él un una de las entrevistas. Creo que fue la principal razón de por qué le salió tan mal en España”.