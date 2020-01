Shaheen dará explicaciones sobre el 'Caso Víctor Sánchez del Amo' el viernes

El director general del Málaga, Richard Shaheen, atenderá a los medios de comunicación el próximo viernes 10 de enero a partir de las 13:00 horas en el estadio de La Rosaleda. Atenderá, por decirlo de alguna manera, puesto que no admitirá preguntas en dicha intervención. Será la primera comparecencia oficial del ejecutivo norteamericano desde su aterrizaje en Martiricos. Los últimos acontecimientos propician que decida dar este paso más de un mes después de pedir tiempo para dar "buenas noticias". No sólo no han llegado sino que tiene un club en llamas y que está en el centro de la diana tras la explosión del Caso Víctor Sánchez del Amo.

"El director general del Club, D. Richard Shaheen, dará una conferencia ante los medios de comunicación sobre los últimos hechos acontecidos en relación al entrenador D. Víctor Sánchez del Amo. Tendrá lugar el próximo viernes 10 de enero, a las 13:00 horas, en la sala de prensa del estadio La Rosaleda. La comparecencia consistirá en una exposición de la información, por parte del club, de los hechos recientes, por lo que no se atenderán preguntas", explicó el Málaga en un comunicado a los medios.

Además, el club va a continuar con su blindaje en el día a día. La entidad comunicó también durante este miércoles que todos los entrenamientos serán "a puerta cerrada hasta nuevo aviso". Una nueva medida improvisada en mitad de una crisis que salpica tanto a nivel institucional como deportivo.