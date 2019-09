Quedó en el foco la situación de Shinji Okazaki y revuelo que generó su no inscripción ante LaLiga y posterior desvinculación pese a que se intentaron diversas fórmulas para ello. En otro escenario queda las posiciones de Iván Rodríguez y Álex Mula, a los que tampoco se les pudo inscribir, a los que no se les dio posibilidad a una salida y a los que se ha inscrito con el filial pese a no ser ya sub 23 –no pueden alternar primer equipo y filial–.

La situación con el dúo de canteranos es otra más que se suma a negro 2 de septiembre, un final del cierre de mercado que deja en evidencia a la dirección deportiva y a la propiedad de este Málaga Club de Fútbol. Sobre la posición en que quedan tanto Mula como Iván hablaron sus representantes ante los micrófonos de Cope Málaga.

José Luis Zalazar, agente de Iss Sports, lleva la situación de Álex Mula –como llevó la de muchos otros jugadores blanquiazules– y solo encuentra factible la rescisión en estos momentos: "La única solución es que busquemos un entendimiento con el club para separar nuestros caminos. Para quedar libre. No queremos que esté cuatro meses sin competir".

"Nosotros no pensamos en pedir la carta de libertad, solo veíamos venir la situación. Los que estaban aquí tampoco hicieron fuerza por su situación [refiriéndose a Caminero y Jofre]. Ahora nos encontramos con esta situación de preocupación por el jugador", proseguía Zalazar, que reconoce que el catalán se encuentra "jodido, le están negando su profesión".

El agente no da crédito a la situación y destaca la incompetencia desde la dirección del club con su representando, que "hasta el sábado pudo haber salido cedido al Deportivo", pero "los responsables del club no dieron el visto bueno hasta ayer a las 12 del mediodía". Demasiado tarde. Zalazar reconoce que Mula pidió salir en las últimas semanas, incluso llegó a hablar con Víctor, el cual le transmitió que "era importante" para él.

"Claro que nos sentimos engañados. La situación se veía venir. Los responsables del club deberían tener la vista suficiente de qué iba a pasar. No pueden tener un activo del club cuatro meses sin competir", atizaba el uruguayo que apuntaba que "con Caminero no he hablado absolutamente nada y Jofre me comunicó que marchaba de vacaciones. No sé quién habrá quedando como responsable de esta situación".

El caso de Iván Rodríguez

José Pablo Varela, de Élite Sport, el representante de Iván Rodríguez. Ésta también pasó por los micrófonos de Cope Málaga desgranando la situación del canterano. "Iván no va a poder jugar con el primer equipo hasta la próxima ventana en enero", apuntaba el agente, que habría pocos soluciones al entuerto: "Ahora mismo las únicas opciones que tiene Iván son o bien salir cedido en otros mercados que siguen abiertos, el portugués o el checo; o bien seguir entrenando con el club y estar sin jugar hasta la próxima ventana de transferencias, ahí ya veríamos si trabajaríamos para que firme por el Málaga o buscar una salida cedido o traspasado".

Y es que Varela cuenta que "Iván firmó un contrato con el filial hace dos años, una renovación en la que se decía que si jugaba un mínimo de partidos con el primer equipo, tendría ficha con ellos y eso es lo que pasó el año pasado. Entendemos que ahí hay al menos una anomalía". Como era de esperar, el jugador se encuentra "mal, está jodido", y es que está situación llega cuando no se negó la misma.

"Hablamos con la dirección deportiva a principios de pretemporada, dejamos pasar unos 10 días, tras la firma del técnico, preguntamos si iban a contar con Iván para saber si teníamos que trabajar una salida pero se nos transmitió que iba a ser uno de los laterales derecho del equipo", explicaba el agente del malagueño: "Por lo tanto no teníamos que buscar alternativas ni ponerlo en el mercado y eso hicimos. Cuando vimos dificultades nos alarmamos un poco pero nos dijeron que se iba a solucionar".

"El día 24 se dio un plazo e Iván se quedaba fuera, siendo una de las fichas más bajas del primer equipo. Eso nos sorprendió. Las alternativas que ayer se nos plantean ninguna nos cuadraba", enfatizaba José Pablo Varela que, sin atizar a la dirección de la entidad, considera que "desde el club no se le ha dado una solución cuando sí se le pudo dar. El resultado obviamente es negativo".