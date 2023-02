Soñar es gratis, pero la realidad es la misma

El Málaga CF volvió a firmar este lunes 20 de febrero de 2023 una goleada en La Rosaleda, en esta ocasión ocurrió en la jornada 28 de la Liga SmartBank frente al Real Zaragoza (3-0). Toca remontarse hasta el 30 de mayo de 2021, es decir hace 2 años, 3 meses, y 10 días desde que el conjunto blanquiazul se volvió a imponer con solvencia en su templo, para encontrar otro resultado similar. En aquella ocasión fue ante el Castellón en la jornada 42 de la misma categoría, casualidades de la vida también con Pellicer en el banquillo y mismo resultado (3-0). Precisamente, supuso la despedida del técnico de Nules en una de sus diferentes etapas.

Sin embargo, después de haberse presenciado los mejores 45 minutos del conjunto de Martiricos esta temporada, ya sea en casa o fuera, donde de verdad los blanquiazules mostraron la versión que se esperaba de este equipo, sufriendo atrás y siendo letales a la contra debido a la pólvora con la que se cuenta arriba; toca ser autocríticos y hacer balance. Es cierto que la situación requería una alegría así, un baño de goles para reenganchar a la afición, más aún viendo la gesta que había logrado el Unicaja. Y objetivo cumplido, porque los asistentes se fueron convencidos de que ¡sí se puede! De hecho, se llegó a hacer la ola y a realizar alguna ovación para los jugadores más destacados, algo novedoso hasta el momento.

Aparte la victoria del combinado de Pellicer fue crucial para no seguir desperdiciando balas, toca recordar que los blanquiazules podrían haber saltado a 11 puntos de la salvación, en esta ocasión la aprovecharon para meterse de nuevo en la lucha por la permanencia, la cual sigue a cinco puntos y quedan 14 jornadas. No está todo perdido, sobre todo porque toca recibir en La Rosaleda al Racing de Santander el domingo 5 de marzo a las 18:30 horas, duelo crucial para apretar más aún esta liguilla que se ha creado de cinco equipos. Además, dicho encuentro será el día de las peñas, por lo que se espera una gran entrada. Algo que a pesar de la situación no preocupa a la entidad de Martiricos, pues esta afición siempre cumple, aunque sea lunes como este último partido siempre se obtiene la mejor entrada de la jornada.

Además, es la primera vez esta campaña que el Málaga encarrila dos jornadas consecutivas marcados dos o más goles en sus partidos y la cuarta de la temporada. Las anteriores se dieron en la visita al Mirandés (1-3) con Pablo Guede y en La Rosaleda ante el Lugo (3-2) con Pepe Mel, las dos restantes llegaron con Pellicer ya en el banquillo malacitano y se produjeron la jornada pasada en Albacete (3-2) y ahora ante el Zaragoza en el templo. Quizás sea verdad que el actual técnico blanquiazul ha conseguido dar con la tecla que tanto se le resistió a sus antecesores, quienes solo consiguieron reproducir un código binario de resultados.

Sin embargo, no todo son alegrías porque el Real Zaragoza pudo irse al descanso venciendo por uno o dos goles a cero perfectamente. Los blanquiazules no encontraban los tres palos de Álvarez y en cambio cometían sus habituales regalos atrás, por suerte el combinado maño no supo aprovecharlos. La más clara la tuvo Giuliano Simeone tras recibir una asistencia de Genaro que no interceptó Ramalho y Rubén Yáñez se encontró a media salida, desprotegido fuera del área, el argentino recortó con facilidad al cancerbero y se llenó de balón, grave error que permitió al central de Baracaldo llegar a cortar la jugada in extremis. También tuvo un palo Bebé y una ocasión clarísima Bermejo, la cual mandó a las nubes.

Por lo tanto, todavía quedan bastante detalles por retocar, sobre todo en la línea defensiva. Se pudo ver como Lago Junior y Villalba debían bajar a ayudar en la cobertura defensiva a Delmás y Cristian, respectivamente. Ya es un punto de mejora. Ojalá no sea un espejismo esta versión y se convierta en habitual estos últimos 45 minutos de los malacitanos en LaLiga. La próxima parada es en Los Cármenes ante el Granada, de nuevo el lunes a las 21:00 horas. Ya se está preparando un desplazamiento multitudinario para el derbi andaluz. El combinado nazarí todavía no conoce la derrota en casa y el Málaga volverá a saltar con la presión de saber si sus rivales han hecho los deberes. Puntuar serviría para confirmar las buenas sensaciones.