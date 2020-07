El Sporting de Gijón, próximo rival del Málaga CF, no renuncia al play off

Antes de jugar contra el Albacete, Miroslav Djukic calculó que consiguiendo cuatro victorias en cuatro partidos su Sporting de Gijón podría colarse en el play off de ascenso a Primera División. Pero empató en el Carlos Belmonte y ya no cuadran los números. Sin embargo, el siguiente rival del Málaga y ante quien podría asegurar su permanencia, todavía no renuncia a ese sueño pese a que entiende que es complicado.

"Vamos a pelear hasta el final por ganar los siguientes partidos para ver hasta dónde llegamos. Evidentemente es difícil (clasificarse para los play off), siempre ha sido difícil para nosotros. Esta temporada hemos ido a remolque", confesó Djukic desde tierras manchegas, pero añadió en un ataque de optimismo: "Si algo tiene este equipo es entrega. Intentaremos ganar el próximo partido y animarnos entre todos".

El Sporting de Gijón está con 51 puntos, a cinco del Rayo Vallecano, actualmente sexto clasificado con 56. Además, Alcorcón, Mirandés, Tenerife, Fuenlabrada y Elche también están en su camino. Y todos tienen ahora mismo ese único objetivo.