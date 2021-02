Uros Djurdjevic (Belgrado, 1994) es el delantero centro del Sporting de Gijón. El serbio, más conocido como Djuka en las filas asturianas, es una de las sensaciones de la temporada en Segunda División y actualmente pichichi del campeonato con sus 15 dianas. Es su tercera temporada en El Molinón, en la que ha terminado de romper tras dos cursos de adaptación.

Llevaba varias semanas sin ver puerta. Desde que lograra un doblete crucial ante el Fuenlabrada a mediados de enero, Djuka había perdido olfato. Fue ante el Logroñés, en un partido redondo tanto de él como del Sporting, donde recuperó el gol este pasado fin de semana. El serbio hizo su primer hattrick con la elástica rojiblanca, el primer que logra como profesional para un club –ya hizo uno con la Sub 21 de Serbia en 2016–.

Llegará con la puntería muy afilada a La Rosaleda tras estos trío de goles. Su potencial goleador este curso no es comparable en la plantilla blanquiazul. Solo juntando la puntería de Chavarría (4), Caye (1), Joaquín (1), Yanis (3), Juande (4) y Ramón (2) se lograría igualar la aportación del Djuka para el Sporting. Si bien cabe destacar que los blanquiazules tienen más repartidos sus goles, porque a estas alturas en total suman 22 y 25 tantos Málaga y Sporting, respectivamente.

El serbio está completando una temporada a un gran nivel, regular y goleadora. Ha sido titular en los 24 partidos que lleva disputados el Sporting y ha transformado 15 de los 25 tantos que lleva su equipo a estas alturas del campeonato, claves para sumar los 40 puntos que colocan a los asturianos en la cuarta plaza de la Liga SmartBank. De hecho, durante este pasado mes de enero hubo rumores sobre su salida rumbo a Primera.

Necesitó adaptación

"No hay mucha diferencia entre el Djuka de esta temporada y el de los dos años anteriores, soy el mismo. Me costó adaptarme a la Segunda, es una categoría muy difícil para un extranjero. Me costó mucho y ahora estoy muy feliz aquí, me siento muy cómodo y por eso llegan los goles. También me llegan más balones que antes y por eso los aprovecho", comentaba recientemente el delantero, consciente de que sus goles también son obra del buen hacer de sus compañeros.

Lo cierto es que las dos primeras temporadas de Djuka no tienen comparación con la actual. En 75 partidos en Segunda sumó 17 goles entre la campaña 18/19 y la 19/20 y en esta solo ha necesitado de 24 partidos para estar a solo dos goles de esa cifra (15). Su puntería ha ido de la mano del buen equipo que David Gallego ha logrado engrasar esta temporada, convirtiendo al Sporting en uno de los candidatos al ascenso.