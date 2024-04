Cómo y dónde ver en TV el Atlético de Madrid B - Málaga CF

Sergio Pellicer hablaba en la previa del Atlético de Madrid-Málaga CF. “Me gustó mucho en la ida aquí, equipo joven, dinámico y con desparpajo. En su estadio ha metido en todos los partidos menos en uno. Es uno de los equipos más jóvenes de la categoría. Hay que saber atacar, imprimen un ritmo alto de partido y va a ser complicado. Estamos preparándonos para conseguir la victoria que no hemos podido conseguir en los últimos tres partidos. Tenemos ese debe porque viene lo más importante. Espero más de todos, debemos tener un poco de equilibrio. Venimos de tres empates, a nosotros nos penaliza más el partido de casa contra el Linares, donde no puede ocurrir lo de la primera parte. Tenemos que reevaluarnos para analizar y seguir mejorando. Tenemos que tener más tranquilidad y equilibrio, lo mental es muy importantes y los jugadores no tienen que tener ruido. Tenemos que dar más todos, mejorar las cosas y afianzar. A falta de siete jornadas estamos luchando por conseguir el objetivo. Hay dos maneras y no podemos caernos. Hemos ganado cuatro y empatado cuatro en los últimos ocho partidos. La exigencia de este Club es que hay que ser ambicioso desde la humildad. Seguir trabajando por lo máximo para dar todos más”.

“Menos hablar y más hechos, pero solo se hace con trabajo desde la honestidad. Esto es un juego, hay que hacer un análisis global de todos los equipos de la categoría y ver lo que cuesta a todos. Con el escudo no se gana, mensajes populistas ningunos. Hay que ir con hechos y con trabajo, dar el máximo y nos llegará o no nos llegará. Para mí no es importante la foto inicial, sino cómo terminamos. Va a ser un partido des desgaste físico y mental, tenemos que estar preparados y el jugador que salga dé ese plus. Los cambios van en función del plan de partido, si están haciendo daño al rival o te están haciendo. Es difícil dar ese nivel saliendo desde el banquillo, estamos trabajando el aspecto mental para que le dé al equipo algo más”.

Fecha y Horario

El Atlético de Madrid B-Málaga CF se jugará en el Cerro del Espino este domingo, 14 de abril, a las 18:00 horas.

Cómo y dónde ver en TV el Málaga CF-Ceuta

El encuentro será retransmitido en directo por televisión a través del operador de pago FEF TV, por su web y las aplicaciones de iOS y Android.

Retransmisión online del Málaga CF-Ceuta

