Tebas: "Prefiero un Málaga CF así que el de Champions, que era una ruina total"

Javier Tebas vino a Málaga para la inauguración del congreso ‘Compliance en Derecho Deportivo’, organizado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y las universidades de Málaga y Rey Juan Carlos. El presidente de LaLiga atendió a los medios antes de dicho acto y volvió a pronunciarse sobre el Málaga CF y su gestión. Recordó que el panorama actual, pese a lo deportivo, es mucho mejor que el de hace una década pese a estar en la Champions League.

"Pues sí, ahí están los datos. Los datos, sobre todo económicos yo del tema deportivo tengo poco que decir, funcionan y se cumplen las normas y sirven para ordenar económicamente al club, que es hablar de futuro, pues claro que la administración judicial lo está llevando por buen rumbo. Es evidente que a veces, los temas deportivos la gente se puede poner nerviosa, pero así es el fútbol. Es preferible así, que se pongan nerviosos y que el club esté ordenado económicamente y no que se pongan muy contentos y que el club sea un desastre económicamente. Recuerdo cuando el Málaga jugó en Champions todo el mundo muy contento, pero la ruina era total. Prefiero un Málaga así que el de Champions", aseguró Tebas.

A ojos de LaLiga, la figura de José María Muñoz cuenta con un gran respeto: "Es un hombre que tiene mucha relación fluida con todas las áreas de la liga, porque en la liga somos muchas áreas, muchas verticales de trabajo y el Málaga, en general, no solo José María tiene muchos contactos y están con el plan impulso absolutamente concentrados para todas las inversiones que están realizando pues se lleven a buen fin y ayuden al Málaga a crecer y a la Liga a crecer, que esa es la finalidad del plan impulso".

En teoría los Al-Thani deben declarar pronto en los juzgados. O no. A Tebas le interesa poco lo que hagan los cataríes: "Al Málaga la situación jurídica en la que se encuentra lleva muchos años por lo tanto ya es difícil que le pueda perjudicar más, eso ya está asumido. Primero veremos si viene a declarar, que no se si va a venir o no va a venir, y segundo eso ya es de abogados si lo hacen por videoconferencia, si se somete o no. No creo que varíe mucho lo que va a pasar en el ámbito judicial lo que ocurra en esa declaración".

No es discutible que la situación en el capítulo financiero ha mejorado. En un par de duras temporadas ha corregido el rumbo y de tener 18 fichas y el presupuesto más bajo pasó a ser el sexto límite salarial de Segunda: "Un periodo de transición, ya lo decía en su momento, la foto de los clubes es dinámica y para poder ponerse en la situación que hoy se encuentra el Málaga, mucho mejor de lo que ocurrió hace siete años, pues hay que pensar en que el estricto control económico te lleva a una teórica falta de competitividad, que se compensa aumentando los gastos para ver si subes a primera, pero si no subes estás peor que antes. Hemos visto que el Málaga ha seguido el criterio de sostenibilidad económica, la verdad es que al final de la temporada pasada se sufrió, pero sufren todos, hasta los que tienen más límite salarial. Uno ve la clasificación y no tiene que ver mucho con el límite salarial".

"Ellos terminan de ciertos pagos que tenían que hacer y eso les libera masa salarial, el plan impulso no lo habían gastado la parte que tenían de salarios, podían tener un 15 % y no lo habían hecho todo, por lo tanto ese ha sido el motivo por el que han podido", explicó Tebas, que aseguró que no hubo clubes presionando o preguntando cómo cambió tanto el Málaga: "No, porque a principios de septiembre reunimos a todos los clubes de la categoría y se explica la masa salarial de cada uno, se explica la del Málaga y quién quiere preguntar pregunta. No puede haber quejas porque se ha sometido a la normativa. Se podrían quejar si no fuera así".

Sobre la materia de la que trataba el acto, los blanquiazules encajan en los parámetros: "Ha sido inscrito en la Liga y hay un auditor externo que no depende del Málaga que dirá que está cumpliendo el plan de compliance que hizo en su día y que cada año se hace nuevo. Tiene que ser externo independiente, no del Málaga, y si ha sido inscrito es que lo cumple. Si, hoy somos muy exigentes, cada vez más, poner el nivel de normas de cumplimiento, códigos anticorrupción, controles, auditorías internas de la política de compras, de la igualdad entre el hombre y la mujer a la hora de puestos de trabajo, de no discriminación, pues son una normas que hay que cumplir y lo importante no es que se pongan en un papel, sino que tiene que haber un auditor externo que compruebe que eso está ocurriendo, en el Málaga está ocurriendo, como en la mayoría de los clubes".

Operadores de TV para Segunda

"Actualmente ya se ve en Vodafone, que no se veía, se está viendo en telecable en Asturias, por aquí se va a ver en otro canal que no recuerdo el nombre que es de pago. Amazon empezará el uno de noviembre a emitir".

Compliance, objetivos y definición

"A impartir una charla inaugural de un curso de compliance en el deporte, es un tema muy interesante y que nosotros desde la liga hemos trabajado y seguimos trabajando mucho, en estos eventos es importante estar, empujar y dar valor al evento, que la gente sepa lo que se hace y lo que se ha de hacer. ¿Qué es? Compliance son las normas de gobernanza, de buen cumplimiento en la política de compras, de viajes, normas de ética a la hora del funcionamiento de una organización y de los clubes también. Es el mundo del compliance, las normas que evitan corrupción, evitan violencia, situaciones de discriminación de género, son normas que las entidades deportivas, como las entidades mercantiles, tenemos que dotar y cumplir. Es importante, hay mucho trabajo propio de autoformación para que eso se cumpla".

Piratería

"Eso es una parte más del compliance nuestro en la liga. Las normas de control económico no dejan de ser unas normas de compliance a la hora de que seamos un fútbol sostenible. Hay sostenibilidad en el ámbito del medio ambiente, pues en el fútbol es muy importante la sostenibilidad económica, es importante para que no se produzcan quiebras en clubes. Ya no solo tenemos que ser responsables, somos ya una industria tan grande en el mundo del fútbol que una falta de un club que desaparezca por no tener normas de sostenibilidad económica pues afecta a muchas familias, a muchas ayudas que dan y eso hay que cuidarlo".

Conflicto selección femenina

"No tengo datos para saber el conflicto, no sé las causas. Todo conflicto hace daño a la imagen, pero a veces hay conflictos que son necesarios, que tienen que ocurrir y no queda más remedio que asumirlos. Lo que me preguntas es que no tengo datos para poder determinar qué es lo que está pasando en el fondo. Me llama la atención que un grupo numeroso de jugadoras hagan un plante a la selección, me llama mucho la atención. Evidentemente, hay que gestionar ese conflicto, pero yo no soy el que lo tiene que gestionar ni el que tiene los datos para saber lo que hay que hacer".

Ucrania en la candidatura ibérica

"Todo lo que sea sumar y ayudar a Ucrania pues en estos momentos es una buena medida, tanto de la federación española como portuguesa y de los gobiernos que lo han apoyado".